Royal Family: un importante traguardo per Kate Middleton

Il 2022 sarà un anno molto intenso per la Royal Family britannica, in particolare per Kate Middleton. Ecco gli impegni della Duchessa di Cambridge

La Royal Family inglese è pronta ad affrontare un 2022 ricco di impegni ufficiali. Sarà un anno molto intenso per la famiglia dei Windsor, che ha vissuto un 2021 abbastanza critico, soprattutto a causa della scomparsa del Principe Filippo di Edimburgo, avvenuta il 9 aprile dello scorso anno. Da quando la Regina Elisabetta è rimasta vedova, infatti, sono cambiate alcune abitudini all’interno della Famiglia Reale.

Pare che Sua Maestà abbia sofferto molto l’assenza di suo marito e avrebbe voluto festeggiare le festività natalizie con tutta la famiglia riunita. Purtroppo non è stato possibile a causa dell’aumento del numero dei positivi al Covid-19 che ha colpito anche la Gran Bretagna negli ultimi mesi. The Queen ha anche dovuto rinviare alcuni impegni ufficiali a causa di un ricovero in ospedale che ha fatto preoccupare tutti.

Il 2022 sarà un anno importante per l’anziana sovrana, la quale festeggerà il Giubileo di Platino, cioè i settanta anni sul trono. Un traguardo invidiabile che l’Inghilterra è pronta a celebrare al meglio. Gli impegni più importanti arriveranno nel mese di giugno ed Elisabetta II sta facendo di tutto per arrivare all’evento in uno stato di salute che le permetta di partecipare dal vivo e non da remoto ai festeggiamenti in suo onore.

Ma il nuovo anno sarà molto importante anche per un altro membro della famiglia dei Windsor, Kate Middleton. La futura regina ha un calendario molto fitto di impegni, uno dei quali avverrà proprio nei prossimi giorni. E pare che la moglie di William tenga particolarmente a questo evento. Vediamo insieme di cosa si tratta!

Kate, i festeggiamenti per i suoi 40 anni

Kate Middleton sta per compiere 40 anni. La Duchessa di Cambridge è nata a Reading il 9 gennaio 1982. Fra qualche giorno, quindi, entrerà negli ‘anta’ ed è pronta a festeggiare questo importante traguardo. È molto probabile che non ci saranno manifestazioni pubbliche a causa dell’aumento dei contagi ma al momento non ci sono ancora comunicati ufficiali.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal Regno Unito, il 9 gennaio Kate Middleton festeggerà il suo quarantesimo compleanno in forma privata, insieme ai familiari più stretti. Ci saranno sicuramente suo marito William e i suoi tre figli George, Charlotte e Louis. Quasi sicuramente dovrebbe essere presente anche il Principe Carlo, insieme ad alcuni amici e parenti più stretti dei Cambridge.

Non è ancora chiaro se ci sarà anche la Regina Elisabetta, ma pare che la sua presenza sia piuttosto improbabile. Sua Maestà ha rinunciato a diversi impegni pubblici negli ultimi mesi, partecipando spesso da remoto. Quasi sicuramente The Queen farà gli auguri a Kate al telefono, forse partecipando ai festeggiamenti attraverso una videochiamata. Sicuramente non saranno presenti telecamere e giornalisti.