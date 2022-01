Aldo Montano si schiera con Manuel Bortuzzo: i gesti inequivocabili

Niente può rendere tranquillo il Grande Fratello Vip di quest’anno, perché neanche un personaggio coerente come Aldo Montano riesce a tollerare gli ultimi eventi all’interno della casa. Questa volta lo schermidore decide di esporsi, chi è il suo preferito lo si sa, ma le sue azioni non lasciano alcun dubbio su quelle che sono le sue intenzioni ed idee. Salta fuori la verità, cadono le maschere.

Un gieffino come Aldo Montano ha fatto decisamente sognare all’interno della casa più spiata e chiacchierata d’Italia. Il motivo del perché era ed è tutt’ora così amato da tutti nonostante l’abbandono? La ragione che lo pone sul podio dei preferiti, ma anche tra coloro che erano i papabili vincitori, è data dal fatto che ispirato dagli ideali tipici dello sport come la competitività sana e il rispetto per il prossimo, ha sempre avuto un atteggiamento coerente. Punto di riferimento costante per i compagni di squadra, continua ad esserlo nonostante la decisione di abbandonare la sfida al GF Vip. Dimostra di esserlo con gli ultimi gesti, i quali non lasciano più alcun dubbio sulla visione che ha maturato nei confronti del reality.

La saga del Grande Fratello Vip 6 è ricca di colpi di scena, perché gli eventi oltre che inediti ed inaspettati, in situazioni come quella di oggi sembrano al limite dell’assurdo! Cambiano le carte del gioco in men che non si dica, e la ragione delle decisioni è sconvolgente. Aldo Montano è un fiero compagno di squadra, specialmente per Manuel Bortuzzo che ha visto in lui un esempio di vita da seguire.

Questa volta però lo schermidore sconvolge tutti, perché ha ribaltato la situazione: le parole sono taglienti! Che i litigi siano all’ordine del giorno è risaputo, basta ricordare l’acceso scontro post puntata che ha trasformato gli equilibri all’interno della casa, sarà stato questo l’evento a smuovere tutto?

In ogni caso al di là dell’ultimo confronto, ciò che ha portato il campione a dire la sua e a togliere ogni dubbio, sono stati dei piccoli eventi che l’hanno sempre più convinto: ecco che sferra la difesa, è agguerrito! Soprattutto, sconvolge sapere che è andato contro la sua più grande alleata.

Grande Fratello Vip: salta fuori la verità di Aldo Montano!

Tra i clamorosi colpi di scena non possono mancare gli addii troppo precoci. Infatti, si vocifera che ci sarà presto un abbandono nella casa del GF Vip, un’indiscrezione che ha sconvolto tutti anche per il fatto che il concorrente in questione è entrato da pochissimo. Insomma, non si sa mai cosa aspettarsi dalle dinamiche accese e ballerine del reality più seguito e controverso. Specialmente, chi si sarebbe mai aspettato il colpo sferrato da Aldo Montano? E’ una vera bomba!

Schermidore di lavoro e passione, uomo vero per la vita: Aldo Montano lo ha promesso, non avrebbe mai abbandonato il suo pupillo, Manuel Bortuzzo! Le sue intenzioni sono vere e testimoniate dal fatto che segue gli eventi all’interno della casa. Infatti, eccolo pronto ad intervenire, perché è palese che non gli piace l’evoluzione degli ultimi fatti.

Il gioco del Grande Fratello Vip per lui non è mai finito, perché continua a influenzare le dinamiche anche se adesso è solo uno spettatore. Indirettamente avrà sempre una certa influenza sul percorso di Manuel, sia per quanto ha lasciato che per le azioni fatte al di fuori della casa.

Come ha manifestato la sua posizione? Facile, attraverso i mezzi più chiari e diretti che esistano, attraverso i social media! Ha cliccato “Mi piace” a tantissimi video e post con l’hashtag “#FuoriKatia”, il motivo? Non tollera la rabbia scatenatasi nei confronti della coppia Manuel e Lulù, anche se per motivi superficiali.

Seppur si tratti di attacchi dovuti a motivi in parte sciocchi, ed in altri casi per situazioni più gravi, non accetta le parole di rabbia, rancore e disprezzo, secondo il suo punto di vista, posti in essere nei confronti dell’amico e della ragazza. Infatti, quello che più sconvolge è proprio il fatto che decide di andare anche contro la sua grande amica Manila!

Avevamo formato un duo contraddistinto da un’amicizia vera, pura e sana, dimostrando alla coppia Belli-Sorge, che un rapporto sano tra uomo e donna può esistere, ma adesso le cose stanno prendendo un’altra piega.

Che l’ex Miss Italia stia iniziando a giocare sporco, oppure è come dicono molti che lo ha sempre fatto ma alle spalle di Katia? Insomma, i guai non finiscono, anzi i giochi sembrano intrecciarsi ancora di più con l’ingresso del 2022, ne vedremo delle belle: restiamo aggiornati!