Il freddo è il tuo peggior nemico e non ci sei abituato? Ecco come combattere contro la rigidità del clima, ho una soluzione infallibile. L’umidità, il gelo e i malanni, sono gli aspetti che stanno attorno al clima più odiato dalle persone. Così, ci sono dei piccoli accorgimenti che permetteranno di avere una casa a prova di gelo e raffreddore. Ecco come devi fare!

Se spesso accade che nonostante tu accenda termosifoni, chiuda tutte le finestre, metti in funzione stufe, scaldini e chi più ne ha più ne metta, cerchi di rendere la casa calda e accogliente in qualsiasi modo, questa è contraddistinta solo da freddo. Qual è la ragione che rende l’ambiente casalingo così ostico e fastidioso? Perché le basse temperature non danno solo una sensazione di scomodità, ma anche sono dannose perché potrebbero favorire l’insorgere di malanni di qualsiasi tipologia. Quindi, cosa fare? Ecco il rimedio.

Dallo scenario di una “casetta fredda fredda in Canadà” di Mario Panzeri e Vittorio Mascheroni del 1957, ad oggi la situazione non è cambiata quando si tratta del freddo glaciale dell’inverno! Diciamo che tra le tante soluzioni che si attuano, c’è sempre qualcosa che non va, ma per quale ragione?

Avere la casa perfetta, calda, pulita e comoda, non è un lavoro da niente, anzi bisogna averne una cura costante. Anche oggetti di arredo come i tappeti possono essere fonte di polvere e sporcizia nonostante spesso cadano nel dimenticatoio, la pulizia dei tappeti può avvenire in modo pratico e veloce, ma bisogna attuare dei piccoli accorgimenti.

Quindi, se hai mille cose da fare e il freddo rende tutto ancora più complicato, ecco che è possibile non solo trovare il rimedio, ma capire il problema che genera una temperatura così fastidiosa per la salute.

Freddo in casa? Ecco la soluzione che fa al caso tuo

Ad iniziare dalle cose basilari, sai che molte volte la fonte di freddo è proprio dovuta a qualcosa che non ti saresti mai aspettato, ma che in realtà è il vero grande problema? Si tratta degli spifferi! Silenziosi, impercettibili, ma dannosi, sono loro i veri colpevoli. Innanzitutto, per risolvere la questione dovresti muoverti a piccoli passi e fare più operazioni. La prima consta nell’occuparti della manutenzione degli infissi in poche e semplici mosse, ed è da dopo questa fase che viene il bello. Non ci credi? Ecco cosa devi fare.

La seconda fase consta nell’attività di coibentazione! Significa trovare il metodo per isolare i cattivissimi spifferi che provengono dalle tue finestre. Non pensare che basta che queste siano chiuse per non avere il freddo in casa, perché ne basta uno per annullare l’effetto dei caloriferi casalinghi.

Le forze della natura sono inarrestabili, per cui il clima non può essere combattuto, salvaguardare l’ambiente sì, ma togliere il freddo una volta per tutte dalla faccia della terra non è la soluzione.

La prima cosa da fare è trovare le tecniche isolanti che fanno al caso tuo. E’ chiaro che non tutti possono in men che non si dica cambiare gli infissi, quindi dopo aver svolto la fase iniziale di manutenzione e pulizia, si procede con quella di isolamento. Come?

La prima scelta ricade nelle guarnizioni isolanti, queste sono fatte di gomma e gommapiuma, materiali economici ma di breve durata. In che modo si si inseriscono? Vengono poste direttamente nell’infisso.

Se invece vuoi optare per qualcosa di meno pratico, ma di durata maggiore, scegli la schiuma poliuretanica. Sceglila nel caso in cui lo spiffero da coprire sia posto in un’area abbastanza ampia, perché questo materiale tende ad espandersi una volta usato nella zona da trattare.

Le terza possibilità è quella che permette di chiudere le crepe nel telaio, è più una tecnica che un materiale, si tratta del calafataggio. Si può agire con del silicone o con del lattice acrilico, e nello specifico è una modalità presa in prestito dalla gestione di impermeabilizzazione dello scafo delle navi.

Infine, pellicole per vetri risolvono la situazione agendo proprio sui cristalli che nel corso del tempo, tra l’inquinamento e le forze atmosferiche, potrebbero essersi corrosi e di conseguenza diventati meno spessi, così sottili da far trapelare il freddo.

Allora, che aspetti? La soluzione è a portata di mano!