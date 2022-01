Giucas Casella smaschera Manila Nazzaro? Il messaggio in codice a Manuel Bortuzzo

Giucas Casella ha smascherato Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip? Il messaggio in codice a Manuel Bortuzzo parla chiaro.

Giucas Casella nelle scorse ore ha deciso di fare qualcosa di totalmente inaspettato: ha voluto esporsi. Di solito l’illusionista preferisce non esporsi più di tanto per quanto riguardano le dinamiche nate all’interno del GF Vip, ma questa volta ha voluto agire in maniera totalmente differente. Scegliendo di affrontare Manuel Bortuzzo.

Il concorrente, poco prima della diretta, ha scelto di parlare al tu per tu con il nuotatore su quella che è la divisione che vede da una parte schierate Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, mentre dall’altra le sorelle Selassiè e Sophie Codegoni.

Giucas Casella ha messo in guardia Manuel Bortuzzo al GF Vip, lasciandogli un messaggio in codice che agli utenti della rete è sembrato un chiaro segnale sull’ex Miss Italia e sulla sua sincerità che negli scorsi giorni è stata messa in dubbio.

Manuel Bortuzzo messo in guardia da Giucas Casella al GF Vip: il messaggio su Manila

Giucas Casella si è avvicinato a Manuel Bortuzzo suggerendogli di proteggere le Principesse Selassiè che negli scorsi giorni sono state messe sotto torchio da Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro e proprio su quest’ultima ha voluto porre la sua attenzione.

Nel filmato incorporato qui in basso, come potete vedere, sembrerebbe che l’illusionista abbia messo in guardia il nuotatore in merito alla sincerità dell’ex Miss Italia e di salvaguardare la sua compagna Lulù. Seppur non abbia parlato ad alta voce, gli utenti della rete sembrano non avere alcun dubbio a riguardo a la reazione di Manuel sembra confermare ogni cosa.

“Da adesso che l’ho capito” ha commentato Bortuzzo e la sua reazione sembrerebbe spiegare anche il perché abbia deciso di allontanarsi da Manila Nazzaro, che negli scorsi giorni aveva confidato a Katia Ricciarelli di esserci rimasta male del suo distaccamento in quanto prima avevano un bellissimo rapporto. Rapporto che ora sembrerebbe non esistere più.

Manuel Bortuzzo si è allontanato da Manila Nazzaro perché non crede più nella sua buona fede? Una cosa al momento è certa: nella casa del Grande Fratello Vip sembra esserci una vera e propria divisione tra i concorrenti, che ha diviso a sua volta il pubblico del piccolo schermo.

Tant’è che si mormora che durante la prossima diretta con Alfonso Signorini ci possano essere seri provvedimenti nei confronti di alcuni concorrenti che hanno esagerato con i toni.