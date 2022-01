GF Vip daytime 4/1/22, volano stracci dopo la diretta: accuse pesantissime

Al GF Vip sono volate pesanti accuse dopo la diretta con Alfonso Signorini. La casa ora più che mai appare dividere nettamente in due i vipponi.

Il daytime del GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani dopo una diretta di fuoco di ieri sera con Alfonso Signorini dove, tra una dinamica e l’altra, non sono mancati colpi di scena ed un concorrente è stato costretto, per volere dei telespettatori, ad abbandonare la casa più spiata d’Italia.

Ieri a lasciare il gioco è stata Eva Grimaldi, ma tenetevi forte perché ne sono successe di cose durante il corso della puntata. Il daytime parte con il botto mostrandoci il confronto di fuoco avvenuto tra Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli contro Clarissa Selassiè. Durante questo momento è stato citato anche Manuel Bortuzzo, in quanto l’ex moglie di Pippo Baudo si è chiesta come lui ha fatto a stare con lei.

Lo sportivo, dopo aver visto il filmato in confessionale, ha confidato che questi sono soltanto affari suoi e che lei ha esagerato nel dare alla sua compagna e alle sue due sorelle delle carogne, ma lei ha affermato in diretta di averlo detto in tono assolutamente ironico e non malizioso come invece tutti hanno creduto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip choc: arrivano gli avvocati

Sophie Codegoni insinua il dubbio al GF Vip: due pesi e due misure nella Casa?

Lulù Selassiè si è detta stufa dell’atteggiamento di Katia Ricciarelli, che si senterebbe, secondo il suo parere, la regina della casa. Soleil Sorge invece è dalla parte della cantante, affermando che le tre Principesse sono prive di educazione e rispetto.

L’ex moglie di Pippo Baudo non si è risparmiata nemmeno nei confronti di Miriana Trevisan, accusandola di essere una stratega e di manovrare le tre principesse. La Trevisan però è sbottata, affermando che lei deve smetterla di tirare in mezzo ogni volta suo figlio e di non giudicare il ruolo di madre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Lulù Selassié svela tutto: la verità fa tremare il GF Vip

Sophie Codegoni in confessionale però rivela che secondo lei nella casa del Grande Fratello Vip si adottano due pesi e due misure a seconda di chi dice le cose. Secondo lei, infatti, se qualcosa viene detto dalle Selassiè assume toni gravissimi nella Casa mentre se le stesse cose vengono pronunciate da Katia o Soleil avrebbero un tono più leggere e prese diversamente.

Durante il corso della diretta di ieri sera, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, Eva Grimaldi ha lasciato la casa. La sua eliminazione ha lasciato un vuoto nel cuore di molti concorrenti che erano convinti che aveva ancora così tanto da dare all’interno del programma.

Per un concorrente che va, però, c’è n’è uno che viene: ha finalmente fatto il suo ingresso Kabir Bedi.