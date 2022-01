Roberta e Samuele dopo la scelta a Uomini e Donne: la verità spiazza

Roberta e Samuele si sono scelti a Uomini e Donne, ma prima della messa in onda di quel momento è accaduto qualcosa che ha spiazzato i fedeli sostenitori della coppia e del Trono Classico.

Roberta e Samuele si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne. Precisamente durante il Trono Classico, in quanto lei è stata selezionata da Maria De Filippi e dalla redazione per essere una delle nuove troniste di questa stagione e, come ormai tutti sanno, attraverso le ultime anticipazioni si è venuti a conoscenza che la sua scelta è ricaduta proprio su di lui, lasciando Luca.

Per quest’ultimo però non è stato un finale così amaro come si può pensare, in quanto la padrona di casa gli ha offerto di affiancare Matteo Ranieri come tronista, iniziando così il suo percorso all’interno del programma per trovare la sua dolce metà. Il tutto sembrerebbe essersi concluso nel migliore dei modi, ma il dubbio dei telespettatori resta soltanto uno: Roberta e Samuele dopo Uomini e Donne sono ancora fidanzati o il loro rapporto è giunto al capolinea?

Uomini e Donne: i fan colgono un dettaglio incredibile su Roberta e Samuele

Roberta e Samuele non sono ancora venuti fuori allo scoperto in quanto non possono in alcun modo utilizzare i rispettivi profili social fin quando non andrà in onda la scelta a Uomini e Donne. Tale puntata, salvo imprevisti, dovrebbe essere trasmessa il 10 gennaio e soltanto dopo quel momento i due potranno raccontare quanto sta accadendo in questi giorni ai loro fedeli sostenitori.

Gli stessi però hanno prontamente notato un dettaglio nelle stories di Andrea Nicole. Dettaglio che ha rivelato loro come stanno andando le cose tra i giovani piccioncini.

Andrea e Roberta sono sempre andate d’accordo durante il loro percorso a Uomini e Donne. Per questo motivo una volta terminato il programma hanno avuto modo di potersi rivedere, scegliendo di trascorrere il capodanno insieme. Roberta, dunque, è apparsa nelle stories della sua amica indossando un giubbotto.

Nulla di particolarmente strano penserete voi. Beh, peccato che i fedeli sostenitori della tronista abbiano riconosciuto quella giacca che sembrerebbe appartenere proprio a Samuele! Se i fan ci hanno visto lungo, vorrebbe dire che le cose tra loro dopo la fine del Trono Classico proseguono a gonfie vele e che la relazione sta continuando.

Roberta e Samuele stanno ancora insieme, rendendo felici migliaia di fan che hanno sempre creduto nel loro amore.