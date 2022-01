Test: come impugni la penna? La risposta rivela chi sei veramente

Come impugni la penna o la matita? La risposta al test rivela chi sei veramente

Tutti noi ragioniamo in modo diverso e a volte non riusciamo a comprendere il perché di alcuni gesti nostri e degli altri.

La risposta non è manifesta, ma piuttosto è celata nel nostro Io più profondo.

Un esempio è come metti la mano quando impugni la penna. Non so se ci hai mai fatto caso, ma ogni persona ha il suo modo di scrivere e di tenere la matita.

Questo è un comportamento manifesto che secondo alcuni psicologhi rivela qualcosa su noi stessi.

Vediamo come funziona il test della penna

Test della penna: come la tieni impugnata? La risposta rivela chi sei veramente

Per fare il test della penna devi prendere questo oggetto e vedere come lo tieni in mano. Esistono tre modi più comuni su come la penna viene impugnata e ognuna di queste possibilità rivela una personalità specifica di cui non eri ancora a conoscenza.

Non ti resta che trovare l’immagine che più somiglia al movimento della tua mano e potrai scoprire chi sei.

Iniziamo il divertimento

1) Metodo A

Il modo in cui tieni la penna viene chiamato “a pinza“, perché unisci pollice e indice e stringi molto la penna.

Ciò rivela che sei una persona concreta, razionale e sei capace di adattarti ad ogni tipo di circostanza.

Ami fare la parte del leader, perché ti piace lavorare in gruppo, raccontare i tuoi obbiettivi e raggiungerli insieme agli altri.

Tu hai tanta ammirazione, perché non hai problemi nell’esprimere quello che pensi e lo fai sempre sinceramente; pensi che la verità sia la forma di rispetto massimo.

Molte delle tue scelte si basano sul tuo istinto infallibile che è il tuo motore d’avvio. Sei una persona che ama vivere tranquilla e cerca di evitare discussioni inutili che fanno solo stare male e rompono gli equilibri.

2) Metodo B

Tieni la penna poggiata sull’anulare, mentre il pollice e indice la abbracciano.

Questo rivela che sei una persona distaccata e vuoi avere sempre tutto sotto controllo. Tu vivi con la razionalità e il tuo istinto è in letargo da un po’ visto che non gli dai quasi mai ascolto.

Hai una forte autostima, ami tutto ciò che bello e vuoi avere l’attenzione di tutti ad ogni costo.

Quando fai una cosa, nel mentre ne pensi altre mille, soprattutto quando si parla di scelte. Quest’ultime ti mettono a dura prova, perché vivi nell’indecisione portandoti a ripensare al passato finendo per non trovare una soluzione e portarti solo nostalgia.

Con questo tuo modo di fare, delle volte finisce che rovini tutto da sola e quindi ti diamo un consiglio: sii meno teorica e vivi di più l’attimo.

3) Metodo C

Tieni indice, pollice e medio allungati mentre impugnano la penna.

Questa scelta rivela che sei una persona che ama la convivialità e socialità, perché odi stare da sola e ricevi energia dagli altri.

Dentro di te hai celato un animo emotivo e sensibile che solo in pochi conoscono. Preferiresti che gli altri ti capissero al volo senza il bisogno di aprirti, perché sai che anche le migliori amicizie possono finire male.

Hai tanti amici attorno a te, ma hai comunque paura di essere abbandonata.

Tu hai una forza dentro di te inimmaginabile, devi solo cercare di lasciarti andare un po’ di più in modo tale che tutti possano conoscerti e apprezzarti totalmente. Vedrai che i legami diventeranno più profondi