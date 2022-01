Belle senza tempo come Cindy Crawford: lo strano segreto di bellezza

Bella e irraggiungibile come Cindy Crawford? La star internazionale è una delle donne più affascinanti, anche se pure per lei passano gli anni ed avanza l’età. La verità risiede in un trucco che l’attrice pone in essere da sempre, e che la rende così perfetta agli occhi dei fan. Sei pronto a scoprire il segreto di bellezza?

Bisturi e lifting possono aiutare, questo è certo, ma ci sono dei casi nei quali al di là dell’intervento chirurgico, il risultato è a dir poco eccellente. Il motivo? Si utilizzano dei trucchi semplici, facili, veloci e a costo zero! Chi l’avrebbe mai detto che una Dea come Cindy Crawford utilizza una tecnica così comune? Molte persone pensano che creme, sieri, tonici e operazioni sotto i ferri, siano l’unico modo per rimanere giovani. In primis per restare tali, bisogna imparare l’arte dell’amarsi, cioè del prendersi cura di sé. Dopo di ciò, entrano in gioco altre azioni che possono favorire senza dubbio l’intento, ma niente dona il risultato eccellente dell’attrice in questione: il mistero è svelato!

Essere famosi e belli è uno dei sogni di molti di coloro che vivono in parte di apparenza, perché la vera bellezza è riuscire, nonostante la vita e gli impegni di ognuno, a prendersi cura di sé, a volersi bene e a non farsi mai sopraffare dalla tristezza. Trattare le rughe, le zampe di gallina ed il viso in generale, sono le attività maggiormente realizzate da chi lavora con la propria immagine.

Questo modo di fare ovviamente non è assoluto, c’è chi a volte per ansie e stress si dimentica dell’immagine, è il caso della regina del pop che non riesce a smettere di mangiare le unghie, ma non solo.

Sono diversi i casi nei quali le stranezze dei vip ci sembrano assurde, ed altri in cui i loro “trucchi della nonna” sono invece infallibili, ecco cosa fa l’attrice per essere così bella.

Cindy Crawford bella e impossibile? Ecco come fa!

A volte c’è chi pur essendo bella, si nasconde. Non dagli altri, ma da sé stessa! C’è un’attrice di fama internazionale che ha paura del proprio riflesso, una notizia che è unica ed assurda, specialmente se si tiene conto del mestiere in questione. Essere un attore implica rivedersi più e più volte, anche per perfezionare le scene. Nel caso di Cindy Crawford non c’è la paura per gli specchi, ma un costante prendersi cura di sé da ammirare, perché non lo fa sperperando chissà quali ricchezze, ma con un gesto semplice e genuino alla portata anche dei suoi amati fans.

Si sta parlando non di una semplice modella, ma di una delle Top-model più belle e ammirate del mondo! Classe 1966, è tutt’oggi nel 2021 una bellezza da mozzare il fiato, ma come fa a mantenersi così giovane?

C’è da dire che a volte è proprio la genetica ad andare a favore dell’avanzare dell’età. Infatti, ci sono persone che nonostante gli anni, nel volto hanno poche rughe, il viso tonico e pochissime zampe di gallina intorno agli occhi. In quel caso, è merito di madre natura, in altri del bisturi, ma in quello della Top model?

E’ tutto merito di un gesto quotidiano che le rende luminosa, purificata e a prova di inestetismi la pelle: vaporizza il viso con un mix di acqua e latte! Le proprietà salvifiche dell’acqua che idrata insieme a quelle rigeneranti che donano morbidezza al viso del latte, sono il suo punto forte!

Ecco spiegato come fa ad essere così radiosa, quasi come una trentenne! La verità è, come già detto in precedenza, che sono i gesti più semplici quelli che ringiovaniscono, ma non solo. Oltre all’azione rigenerante fatta di vapori salvifici, c’è di più: l’amore unico per sé stessi, che non significa essere vittime di un sogno di bellezza eterno, ma amarsi e rispettarsi per come si è.