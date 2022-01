Il paradiso delle signore: matrimonio vicino per l’amatissima coppia

Le puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda nei prossimi giorni saranno ricche di colpi di scena e di grandi novità

Il nuovo anno è iniziato e subito Il Paradiso delle Signore ha preso il largo. Le nuove puntate del 2022 sono partite fortissimo, con tanti colpi di scena e cambiamenti che hanno spiazzato il pubblico di Rai. E grandi novità arriveranno anche nella settimana che sta per cominciare: a partire da martedì 11 gennaio, infatti, molteplici situazioni vivranno dei veri e propri colpi di scena.

Si parte dalla situazione che vede protagonisti Maria e Rocco, che saranno a un passo dalle nozze. Intanto Ezio non vede l’ora di dire a Veronica che Gloria è sua moglie. Ma occhio anche a Irene, che intanto si metterà all’opera per cercare una nuova coinquilina con la quale dividere casa. Toccante anche la vicenda di Vittorio Conti, che continuerà ad avere grossi problemi al lavoro.

Il Paradiso delle Signore: alcuni preziosi preparativi potrebbero rivelarsi inutili

In ogni modo, la storia d’amore tra Rocco e Maria prosegue nonostante la lontananza. La coppia, ormai ufficialmente fidanzata, ha cambiato spesso città a causa degli impegni di lavoro di Amato, che è dovuto andare via da Milano. Lo sport e la sua carriera di ciclista, infatti, lo hanno portato altrove.

Proprio nella puntata di martedì prossimo, vedremo la sarta preparare il suo abito da sposa: del resto le nozze non sono così lontante. Puglisi cucirà il vestito del so matrimonio, ma qualcosa sta per accadere. In effetti c’è chi non è poi così sicuro che tra loro due arriveranno davvero i fiori d’arancio. Questo perché le insidie non mancano ma, e il pubblico se ne renderà conto nelle puntate dei prossimi giorni.