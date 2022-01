La coppia si lascia dopo cinque anni e due figli: ad annunciarlo è proprio l’ex Uomini e Donne

Con l’arrivo dei social sui nostri smartphone, la vita di chi seguiamo sembra essere sempre perfetta e rosea.

Foto di sorrisi, momenti indimenticabili, viaggi, lusso e tanto altro sono all’ordine del giorno, ma non è tutta verità.

Proprio un ex volto di Uomini e Donne parla di cosa pensa dei social e annuncia la rottura della sua relazione durata cinque anni e da cui ha avuto ben due figli.

Scopriamo insieme di chi si tratta e cosa è successo

Giorgia Lucini, ex Uomini e Donne, annuncia la rottura dopo cinque anni e due figli

Giorgia Lucini è una modella e influencer nata a Nettuno. La ragazza partecipò a Uomini e Donne prima come corteggiatrice e poi come tronista dichiarando di non aver mai dato un bacio prima d’ora.

Dopo essere uscita dallo studio di Cinecittà, Giorgia ha continuato a dare tanti baci e ha avuto frequentazioni con volti noti come Andrea Damante, ex di Giulia De Lellis, e Nicolò Raniolo, scelta dell’ex tronista Sabrina Ghio.

Leggi anche –> Primo figlio per l’ex tronista: la famiglia di Uomini e Donne si allarga

Ma ecco che Giorgia incontra il vero amore: il cestista di Treviso, Federico Loschi. Da prima, l’ex Uomini e Donne non era minimamente interessata, mentre lui si è innamorato dal primo sguardo.

Dopo varie uscite, il cuore della Lucini si scioglie e la coppia si fidanza ufficialmente.

Cinque anni di avventure, divertimento e tanto amore, costellati dalla nascita dei loro due figli Riccardo e Tommaso.

Nonostante il sentimento, la storia è arrivata al capolinea e a fare l’annuncio della rottura è proprio Giorgia Lucini sul suo profilo Instagram.

Scopriamo cosa è accaduto

Giorgia Lucini e l’annuncio della rottura: “Certe cose sono irrecuperabili“

Già pochi giorni prima di Natale, l’ex Uomini e Donne aveva raccontato di non star vivendo un periodo facile, ma nessuno aveva dubitato della sua relazione.

Anche perché, proprio il 25 Dicembre, la ragazza aveva pubblicato una foto sotto l’albero col suo fidanzato Federico e i due figli.

Leggi anche –> Uomini e Donne, brutto inizio per l’ex tronista: l’amaro sfogo gela i fan

Giorgia ci ha provato, ma non è riuscita a far funzionare le cose. Pubblica un lungo sfogo sulle storie e incomincia facendo chiarezza sul suo periodo no, dopo aver ricevuto migliaia di messaggi dai suoi followers.

“Ho chiesto tempo ma sono tempestata di messaggi così. Questo è il bello di Instagram, ci fa affezionare alle persone, ci fa idealizzare, sognare e alcune storie d’amore ci sembrano delle favole” scrive l’influencer.

“Ma come nelle favole più belle, c’è sempre la strega cattiva” rivela Giorgia alludendo ad una terza persona e specifica: “Non sono stata tradita, ma vi posso assicurare che ci sono mancanze di rispetto molto più gravi di un tradimento. Come in tutte le storie, anche la mia aveva momenti di litigio alternati a momenti d’amore folle. Tante volte ho detto basta per cose stupide e sono sempre tornata perché innamoratissima, ma purtroppo certe cose sono IRRECUPERABILI e per quanto l’amore può essere grande NON VINCE SU TUTTO“.

Leggi anche –> Uomini e Donne: Roberta spiazza tutti prima della scelta

Giorgia ha trovato il coraggio di dire la verità, grazie anche ai followers fidati che la adorano, ma il motivo ufficiale della rottura non viene svelato.

“Io vi ringrazio per tutto l’affetto che mi avete e che ci avete dimostrato in questi anni, ma la nostra storia è arrivata al capolinea. Non me la sento di dare ulteriori spiegazioni, se un giorno me la sentirò, lo farò” scrive.

La Lucini ringrazia i follower per il loro affetto e conclude: “Ad oggi ho voglia solo di stare con i miei bambini, riprendere in mano la mia vita e cercare di dimenticare tutto al più presto“.

Giorgia Lucini è notevolmente scossa da questa rottura. E’ evidente che sia molto delusa dal comportamento dell’ormai ex fidanzato Francesco Loschi, ma il motivo non è ancora dato saperlo.

Solo quando l’ex tronista di Uomini e Donne riuscirà a metabolizzare il dolore, troverà la forza di raccontare cosa è accaduto