Era la rivale di Emma Marrone ad Amici: ecco cosa fa oggi

Chi è aggiornato su tutti i beniamini di Amici di Maria De Filippi? Conosci che fine hanno fatto oggi? C’è chi a distanza di tempo fa ancora parlare di sé, altri che invece sembrano essere caduti nel dimenticatoio. Oggi è saltata fuori una notizia sconcertante su un ex talento della scuola molto amato, la riconoscete? Ecco com’è cambiata e la sua vita oggi.

Essere una vecchia gloria di talent famosi e d’eccellenza come Amici di Maria De Filippi, implica avere una grande visibilità nel momento in cui si è concorrenti. E’ successivamente che bisogna mantenere alta l’attenzione su di sé, per non diventare delle meteore. Infatti, a molti capita che alla fine del programma diventino degli artisti sconosciuti, e altri intraprendono nuove strade. Nel caso di oggi, si affronta una tematica delicata, ma soprattutto di una vera rinascita che scalda il cuore. Soltanto a sentire la sua voce, riaffiorano i ricordi delle sfide e degli spettacoli indimenticabili interpretati.

Pronti a scaldare la voce? Perché adesso si entra nel vivo delle canzoni più amate dai fan del talent campione di share: Amici di Maria De Filippi! Il programma ha una fama e successo ventennale, non c’è dubbio ormai. La padrona di casa di Mediaset, Maria De Filippi la sa lunga su come aggiornare ogni anno i meccanismi dei programmi di sua produzione e conduzione, e questo ne è il più grande esempio.

Le stelle vanno e vengono, come d’altronde è normale vedere un ricambio generazionale nel corso degli anni, ma ultimamente si sta sempre più parlando di vecchie glorie. E’ il caso del cambiamento di una delle cantanti più amate del programma, incredibile ma vero come si trasformano le cose.

Il successo ha i suoi pro e contro, bisogna saper cavalcare l’onda con i giusti mezzi, anche perché non è sempre facile stare dietro gli eventi drammatici della vita e la carriera. Nel suo caso, è stata una leonessa!

Vi ricordate di lei ad Amici? Che voce!

Non solo cantanti, anche i ballerini hanno fatto tanta strada! E’ il caso del ballerino più amato e del successo raggiunto, insomma un altro grande talento si unisce all’insieme di vittorie che contraddistinguono il programma. La cantante di oggi è sempre stata una roccia, niente l’ha scalfita, anche quando ha ricevuto innumerevoli critiche perché la vincitrice è stata Emma Marrone. Con un salto nel passato, tutto ritorna nella mente, anche perché torna in scena con nuova musica, nonostante il terribile evento vissuto.

Dalla descrizione ormai è chiaro che si sta parlando di Loredana Errore! La sua voce potente e graffiante ha incantato i telespettatori con Ragazza occhi cielo, singolo di lancio della sua carriera. Per chi c’era ai tempi del programma, ben ricorda che la preferita è sempre stata Emma, e che anzi lei è stata un po’ in secondo piano rispetto alla collega.

Adesso, dopo tanti anni, la vita artistica è andata avanti, ma anche fatti personali influenzano considerevolmente la situazione, infatti nel suo caso è stato difficile.

Diciamo che per la sua vita, niente è stato facile. Nasce a Bucarest nel 1984, e una volta arrivata in Italia vuole raggiungere il sogno di diventare cantante, e con Amici ha la sua grande possibilità.

Peccato che nel 2013 le sue ali vengono bloccate da un incidente stradale per cui ha rischiato la vita dato che la diagnosi parlava chiaramente: paralisi totale del corpo.

L’album in uscita infatti si intitola “C’è vita”, proprio per portare avanti un inno di gioia che sente fortemente. La stessa scrive in un post sulla sua pagina Instagram ufficiale:

“Tanti sorrisi e sogni realizzati con C’È VITA. Lei che ti sa sorprendere se le credi le hai fiducia e non la tratti male, ogni ritardo è un giorno in più d’opera divina, ci ho creduto ed ha risposto al mio grido di speranza e rinascita con questo meraviglioso Album. Grazie Vita e a tutti Voi che siete energia che si accende dal cuore! Crediamoci e tutto arriva per chi sa aspettare con Amore”.

La sua tenacia e forza l’hanno portata avanti, senza arrendersi mai. Nonostante il suo cognome sia “Errore”, la giovane è una splendida artista che non ha paura degli errori, anzi da questi cade e si rialza più forte che mai.