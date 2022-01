Grande Fratello Vip: spuntano gli accordi segreti per proteggere Katia Ricciarelli

Al Grande Fratello Vip sono spuntati accordi segreti per proteggere Katia Ricciarelli dopo la polemica che l’ha travolta in questi giorni.

Al Grande Fratello Vip si respira aria di tensione in queste ore. Katia Ricciarelli è al centro della polemica a causa delle forti discussioni avute con Lulù Selassiè, dove è stata accusata di razzismo per averle detto di tornare al suo paese a studiare, inconscia del fatto che la Principessa sia più italiana che mai.

Da quel momento nel mondo reale si è creato un vero e proprio putiferio. Tant’è che perfino i concorrenti, attraverso le urla esterne, hanno iniziato a sospettare qualcosa e sospettano anche che l’ex moglie di Pippo Baudo possa finire al televoto ed abbandonare il programma. Per questo motivo alcuni concorrenti di Alfonso Signorini hanno stabilito accordi segreti per proteggerla. In modo tale che possa finire questa settimana tra i preferiti e di conseguenza il suo nome non possa comparire tra i vipponi nominabili.

La strategia al Grande Fratello Vip è venuta a galla ed ha mandato su tutte le furie gli utenti della rete.

Accordi segreti al Grande Fratello Vip: la strategia per salvare Katia Ricciarelli

Il tutto è nato da Carmen Russo, Valeria Marini, Manila Nazzaro e Soleil Sorge, le bionde del GF Vip, che hanno concordato di fare il nome di Katia Ricciarelli tra i preferiti, chiedendo poi anche a Kabir Bedi, il nuovo arrivato, di aggiungersi a loro in modo tale da garantire l’immunità alla loro compagna di viaggio.

Il tutto, ovviamente, non è stato apprezzato dagli utenti della rete che pretendono che la produzione prenda provvedimenti seri nei confronti della cantante a causa dei suoi continui scivoli durante il corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia e questa sera probabilmente verremo a conoscenza il da farsi visto che la puntata sarebbe dovuta andare in onda lunedì prossimo e non oggi.

Quello che ha fatto infuriare il web, però, è stata anche l’incoerenza di alcuni vipponi che avevano criticato poco prima i loro compagni di viaggio, accusandoli di mettersi d’accordo per le nomination. Cosa che loro non avrebbero mai fatto, secondo il loro punto di vista.

“dobbiamo farle scudo… l’hanno puntata dobbiamo proteggerla” Valeria Manila e Carmen si mettono d’accordo per rendere Katia immune facendo la lista dei nomi di quelli che devono inserirla nei preferiti

ps: poco prima c’era anche Soleil che concordava con il discorso #gfvip pic.twitter.com/zYew9beTuV — dracarys (@Pizzaloveu) January 7, 2022

Al Grande Fratello Vip si respira un’aria di tensione e la diretta di questa sera è una delle più attese di sempre.