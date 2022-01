L’anno nuovo continua a regalare degli inediti retroscena che fanno decisamente impazzire i telespettatori: Manila si schiera a favore di Katia! Non ci sono più dubbi per quanto riguarda le fazioni che animano la casa più spiata e chiacchierata d’Italia. Come si evolverà la situazione? Ecco i dettagli che sono saltati fuori e che stanno alterando gli equilibri già precari.

Il Grande Fratello Vip è sempre al centro del ciclone, nuove polemiche in atto: Manila e Katia contro tutti! Riuscire a contenere gli animi dei gieffini non è per niente facile, ed Alfonso Signorini le sta tentando tutte pur di riuscire a fare andare bene le cose all’interno della trasmissione. Senza dubbio quest’anno è un’edizione contraddistinta da molteplici alti e bassi, specialmente perché i vipponi non se ne tengono una, ognuno vuole confermare le sue posizioni. Specialmente personaggi come la cantante lirica stanno anche dividendo il web a causa di alcune affermazioni, ma l’ex Miss è pronta a prendere le sue difese. Ecco le parole e la reazione del web, tutta la verità.

Niente potrebbe placare gli animi dei gieffini della corrente edizione, il motivo? La situazione sta raggiungendo livelli di stress e tensione di un certo livello. Le polemiche stanno imperversando all’interno della casa più chiacchierata, e le motivazioni sono comprensibili anche perché le affermazioni fatte da Katia non sono per niente piaciute al pubblico a casa, solo Manila ha trovato una ragione per difenderla.

E’ chiaro che da questa azione la posizione di Manila sta prendendo una brutta piega, specialmente in seguito allo scontro avvenuto post puntata. Questa volta, le parole del gruppo avversario potrebbero essere quelle più ascoltate dal pubblico a casa che sembra stanco delle continue discussioni.

Non solo l’ex Miss Italia, ma anche l’influencer più controversa dice la sua. Ecco le parole di veleno che stanno incendiando il web con attacchi diretti a far cadere le maschere e le ipocrisie di questo Grande Fratello Vip. Chi avrà la meglio?

Manila e Katia contro tutti? Ecco la verità dello scontro!

Il gruppo avversario di Manila e Katia avrà finalmente la meglio, o ci sarà un nuovo modo per salvare la situazione in calcio d’angolo? La verità sta piano piano venendo fuori, specialmente per il pubblico che è stanco di vedere battibecchi continui, ma non solo: frasi discriminatorie! Il Grande Fratello Vip dovrebbe essere un reality fatto di tante emozioni, non solo rabbia e rancori. Le amicizie e gli amori dovrebbero essere i principali argomenti, ma quest’anno non è assolutamente così. Infatti, già si parla di un clamoroso abbandono di un concorrente, che gli stessi gieffini vogliano scappare dalla furia delle vippone più agguerrite? Ecco la realtà dei fatti.

Si è innescata una vera bufera nel mondo del web! La situazione non poteva essere altrimenti date le affermazioni della Ricciarelli. Le sue frasi hanno inorridito la maggior parte del pubblico a casa che fedelissimo segue tutto quello che accade all’interno del reality. Che la cantante lirica avesse un carattere particolare era noto fin dall’inizio, ma dagli ultimi eventi la situazione sta degenerando perché la reazione del web è amara.

Come contraccolpo subentrano delle critiche molto pesanti. La accusano di: misoginia, razzismo e omofobia! Insomma tre aggettivi che fanno gelare il sangue, anche perché negli anni passati per molto meno si veniva cacciati in men che non si dica. Alfonso ha cognizione di causa della situazione, oppure neanche lui sa più come contenerla?

Tra le tante difficoltà, ecco che subentra l’amica Manila Nazzaro che porta avanti una tesi in difesa della cantante, che secondo molti, ha finalmente fatto cadere le maschere di falsità e ipocrisia. Persino Soleil Sorge che è così tanto criticata per i suoi modi aggressivi, ha affermato che la Ricciarelli usa termini poco consoni. Ecco le parole di Manila:

“Sì, io Katia la giustifico. Perché comunque dietro i termini forti di Katia c’è comunque un pensiero molto profondo che parla di rispetto, di collaborazione, di solidarietà e generosità. Tutti quattro elementi che l’altro gruppo non conosce assolutamente.”

Che dire? La frase è criticata in qualsiasi social media, basta rivedere i tweet condivisi nel paragrafo precedente per capire l’avversità consolidatasi. Si spaventeranno mai della nomination o ci sarà sempre un angelo custode dalla loro parte?

Quello che è certo è che niente potrà far cadere la verità, perché prima o poi salta fuori. La stessa Soleil, nonostante difenda a spada tratta l’amica, riconosce che sbaglia, dimostrandosi leggermente più coerente di Manila che si è decisamente scavata la fossa dopo questa sua azione di cui se ne assumerà piena responsabilità. Ecco l’affermazione della Sorge:

“Utilizza dei termini… ma è il senso di quello che uno dice la parte fondamentale. Ha questo modo sbagliato quando usa terminate parole ma non è sempre così”

Come sistemeranno la situazione le due gieffine? Attendiamo il prossimo appuntamento!