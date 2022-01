Katia Ricciarelli senza freni: “A questa ci vorrebbe un camionista…”

Katia Ricciarelli non si risparmia. Sono volate parole forti da parte dell’ex moglie di Pippo Baudo nei confronti della sua compagna di viaggio al Grande Fratello Vip.

Katia Ricciarelli si sta vivendo, forse in maniera inconsapevole, ore difficili nella casa del GF Vip. L’ex moglie di Pippo Baudo si trova al centro della polemica a causa degli scivoloni pronunciati contro Lulù Selassiè. Tant’è che è stata perfino richiamata in confessionale dagli autori, che le avrebbero chiesto di aggiustare il tiro ma a nulla è servito questo tentativo di recuperare il tutto.

Nelle scorse ore, mentre era in giro con Soleil Sorge, Manila Nazzaro e Carmen Russo si è lasciata andare all’ennesimo scivolone. Bisogna precisare che per amore della verità non si sa a chi sia rivolto. Alcuni utenti ipotizzino si riferisse a Nathalie Caldonazzo, che in quel momento passava di lì, mentre altri alla Selassiè, che si trovava in compagnia di Manuel Bortuzzo.

Le parole pronunciate dalla cantante sono state alquanto forti e quello che ha spiazzato gli utenti della rete è stata anche la reazione assunta da Soleil Sorge al sentire di quelle parole.

Katia Ricciarelli esagera al GF Vip: la reazione di Soleil spiazza tutti

Katia Ricciarelli, probabilmente riferendosi a Lucrezia Selassiè e Nathalie Caldonazzo, ha utilizzato espressioni alquanto forti affermando che la persona da lei indicata avrebbe bisogno di stare al fianco di un camionista che la prenda, continuando quest’uscite infelice non con le parole ma mimando il gesto dello stritolamento.

La reazione delle sue compagne di viaggio non è stata delle migliori. In quanto invece di farle notare l’ennesimo sbaglio commesso al Grande Fratello Vip, hanno riso di gusto. In particolar modo Soleil Sorge che sembrerebbe aver trovato il tutto alquanto divertente.

Chi invece non si è divertito, sono stati gli utenti della rete che hanno trovato il tutto di pessimo gusto e che chiedono ancora una volta a gran voce che vengano presi seri provvedimenti nei confronti della concorrente, che negli scorsi giorni è stata anche accusata di razzismo per aver detto a Lucrezia Selassiè di andare a studiare nel suo paese, incurante del fatto che lei fosse italiana.

Passa Nathaly

Katia: a questa ci vorrebbe uno di quegli uomini tipo camionista grosso…(fa gesti per intendere prestante e rozzo)… che la prende e…(mima gesto di stritolamento)

*ridono*#KATIAFUORI#gfvip pic.twitter.com/4NPIF717Fy — Medusa (@FaTinaameta) January 6, 2022

Per Katia Ricciarelli al GF Vip le cose sembrano complicarsi ogni giorno che passa e questa sera vedremo come si evolverà il suo percorso.