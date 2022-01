Ultime sulla Royal Family – Harry e Meghan: “È finita”

Dalla Gran Bretagna arrivano alcune indiscrezioni che riguardano Harry e Meghan. La notizia ha lasciato tutti senza parole, anche se qualcuno lo aveva previsto

Harry e Meghan sono sicuramente i due volti più chiacchierati della Royal Family britannica. Secondo alcuni sondaggi non sono più da tempo i più amati, scavalcati da William e Kate, ma restano sempre al centro delle attenzioni di tutti i media. Soprattutto in Inghilterra e negli Stati Uniti, i Sussex monopolizzano la scena in alcuni contenitori televisivi pomeridiani.

Ogni volta che rilasciano una dichiarazione o partecipano ad un evento pubblico, i due ex reali sono seguiti da tantissimi fotografi e giornalisti, pronti a tutto pur di strappare uno scatto o una frase rubata. I Duchi di Sussex sono sempre stati molto seguiti dai media. Da quando hanno lasciato il Regno Unito, l’interesse su questa coppia è aumentato a dismisura.

Adesso Harry e Meghan, dopo una breve parentesi in Canada, vivono negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa si trova sulla collina di Montecito, una zona molto lussuosa frequentata da tantissime star di Hollywood. Il valore dell’immobile si aggira intorno ai 14 milioni di dollari.

La notizia di oggi riguarda proprio i Sussex ed ha sorpreso quasi tutti in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Quasi tutti, perché qualcuno lo aveva previsto in tempi non sospetti. Si tratta di una novità importante, purtroppo poco piacevole per l’ex attrice statunitense e suo marito. Vediamo insieme di cosa si tratta e perché la notizia sta facendo discutere così tanto.

Ti potrebbe interessare anche – Test del dito medio: dimmi che forma ha e scopri chi sei davvero

Harry e Meghan, è già terminato l’accordo con Spotify?

Questo è un periodo di cambiamento per il mondo intero, compresi Harry e Meghan. La coppia ha firmato alcuni contratti recentemente per arrivare anche su quelle piattaforme che solitamente due persone del loro rango non frequentano. Una di queste è sicuramente Spotify. Quando i Sussex hanno annunciato l’accordo con il colosso statunitense, molte persone sono rimaste sorprese.

Alcuni avevano annunciato un fallimento e così è stato, nonostante diversi sponsor abbiano deciso di investire nel progetto, finanziandolo con diversi milioni di dollari. L’accordo milionario che Harry e Meghan avevano firmato con Spotify aveva sorpreso tutti. Fino ad oggi, i Sussex hanno pubblicato appena un podcast, troppo poco per poter continuare.

Neil Sean, esperto della Royal Family, ha riportato alcune indiscrezioni, secondo le quali Spotify avrebbe intenzione di annullare il contratto o di rivederlo, abbassando le cifre inizialmente pattuite con gli ex reali. Sean ha detto la sua attraverso un video pubblicato su YouTube: “Non sono stupito visto che stiamo parlando di due persone che non hanno mai creato trasmissioni audio prima e che credo abbiano riscontrato più problemi del previsto”.

Sullo stesso argomento – Vediamo se conosci queste tre curiosità sulla Regina Elisabetta

Secondo l’esperto, i dirigenti di Spotify sarebbero spazientiti dalla scarsa produzione pubblicata da Harry e Meghan, inversamente proporzionale alle cifre che i due hanno incassato per intraprendere il progetto. La stessa Meghan Markle ha recentemente ammesso di aver avuto diverse difficoltà a conciliare il lavoro con l’accudimento dei figli. È probabile che prossimamente possano arrivare novità sulla risoluzione del contratto con il colosso musicale.