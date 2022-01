GF Vip daytime 6/1/22, cala il gelo nella Casa: lui si dichiara, ma lei glissa

Al GF Vip è forse scoppiato l’amore? Lui si è dichiarato, ma la gieffina ha glissato la sua proposta di fare coppia.

Il GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo appuntamento del suo daytime. Una puntata senza dubbio molto particolare, in quanto in queste si respira un’aria alquanto tesa tra i concorrenti di Alfonso Signorini a causa della litigata che ha visto protagoniste Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè che ha diviso gli altri vipponi e non solo. Anche autori e pubblico si sono schierati e c’è chi chiede a gran voce provvedimenti a riguardo.

Per questo motivo è stata anticipata la diretta del programma, che verrà trasmessa venerdì sera e non lunedì. Oggi l’appuntamento però inizia proprio con il botto mostrandoci la delusione di Soleil nei confronti di Manuel Bortuzzo che ha scelto di mandarla in nomination, ma lui non è stato l’unico a fare il suo nome. In quanto ha ricevuto in totale ben 5 voti e questo ha mandato su tutte le furie Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, convinte che gli altri si siano messi d’accordo per mandarla al televoto.

“Questo cosa di gruppetto mi ha sempre fatto schifo“ ha commentato delusa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Alessandro Basciano si dichiara a Sophie Codegoni al GF Vip

Katia Ricciarelli ha provato a consolare la sua compagna di viaggio, asserendo però che Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip da quando ha iniziato una relazione con Lucrezia Selassiè sia cambiato e non in positivo. Il nuotatore però ha provato a consigliare a Soleil Sorge di approcciarsi in maniera diversa agli altri, mostrando anche il suo lato più gentile e non soltanto quello combattivo, come se fosse sempre pronta a fare la guerra.

“Lei gli sta sempre addosso” ha commentato Soleil, facendo riferimento al rapporto tra Manuel e Lulù.

La divisione della spesa ha creato una vera e propria guerra nella casa del Grande Fratello Vip, creando due fazioni. Manila Nazzaro, secondo Nathalie Caldonazzo, si sentirebbe delusa per aver perso un ruolo, quello di “regina della casa” che ha sempre avuto dall’inizio di quest’esperienza, ma lei ha replicato affermando che trova il tutto alquanto triste e divisorio quello che sta succedendo in queste ore.

“Io non voglio mangiare più con loro” ha tuonato la Ricciarelli, affermando poi che a dirigere il tutto è in realtà Nathalie Caldonazzo. Tant’è che lei e gli altri hanno scelto di consumare i pasti lontano da loro. Il tutto però è stato interrotto da un momento romantico in quanto Alessandro Basciano si è dichiarato a Sophie Codegoni e le ha chiesto di diventare la sua compagna. Lei però almeno per il momento non ha ancora risposto. E’ scoppiato l’amore al GF Vip?