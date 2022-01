Uomini e Donne, l’anno nuovo inizia male per Gemma? Messaggio inaspettato

Uomini e Donne sta per tornare sul piccolo schermo degli italiani, ma questo inizio potrebbe non essere tanto dolce per Gemma Galgani.

Uomini e Donne è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani a partire da lunedì prossimo, 10 gennaio, mostrandoci la tanto attesa scelta di Roberta Giusti. Prima di questo però i fedeli sostenitori del dating show di Maria De Filippi sono curiosi di sapere che come procedono le vite sentimentali degli altri protagonisti, visto che di loro durante il corso di queste settimane si è saputo poco e niente.

In particolar modo nei confronti di Gemma Galgani, che prima della pausa natalizia del programma aveva iniziato una conoscenza con il cavaliere Leonardo. Leonardo sembrava aver fatto colpo su di lei e sua volta sembrava essere realmente interessato ad approfondire il loro rapporto, ma come sono andate le cose in questo periodo?

La dama non si è sbilanciata più di tanto, ma sui social ha pubblicato un messaggio inaspettato che non ha lasciato intendere nulla di buono per quanto riguarda il proseguimento di questa conoscenza.

Gemma Galgani delusa prima di Uomini e Donne: il messaggio non lascia dubbi

Gemma Galgani ha approfittato di questo periodo per porgere i suoi fedeli sostenitori, che la seguono da ormai oltre dieci anni a Uomini e Donne, i suoi migliori auguri di buon anno e nel mentre ha avvisato loro, senza parlare di situazioni specifiche ma lasciando decisamente poco spazio all’immaginazione. In quanto ha affermato che in questo periodo il suo cuore ha bisogno di essere guarito in quanto ci sono alcune ferite al suo interno.

“Auguro a tutti di trovare un bravo calzolaio del cuore che sappia aggiustare, riparare le ferite ma soprattutto” ha esordito la dama del Trono Over sul suo profilo Instagram. “Riesca a fare trovare l’amore con il filo giusto” augurandosi di trovare l’amore.

Le parole di Gemma Galgani prima di Uomini e Donne hanno lasciato l’amaro in bocca ai suoi fedeli sostenitori che sospettavano o speravano che le cose tra lei e Leonardo potessero funzionare, ma purtroppo sembrerebbe che la conoscenza non abbia decollato e che la loro amicizia non si sia trasformata in qualcosa di più.

Gemma però è pronta a tornare nel parterre delle dame del Trono Over e chissà che quest’anno non riesca a portarle il cavaliere che tanto desidera da tempo e che i suoi fedeli sostenitori sperano lei possa trovare al suo fianco.