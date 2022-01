Come tieni la tazza quando sorseggi qualcosa di caldo? La risposta al test rivela il tuo punto forte

Qual è il miglior metodo per conoscere noi stessi se non analizzando le nostre abitudini. Ognuno di noi ha una propria routine che è la somma di tante consuetudini quotidiane. Queste sono lo specchio dei nostri tratti individuali e psicologici.

Prendiamo come esempio una tazza. Ti svegli la mattina e ti dirigi in cucina per fare colazione; moka pronta, versi il caffè nella tua tazza preferita e lo sorseggi in tranquillità. Come tieni la tazza o un bicchiere? La risposta al test della tazza rivela un lato importante della tua personalità.

Scopriamo come

Test della tazza: dimmi come la tieni e scopri il tuo punto forte

In questo test della tazza ti proponiamo sei modi in cui tenere questo accessorio in mano. Immaginati l’azione della tua testa e scegli l’opzione che più si avvicina alla tua riposta.

La scelta rivela il tuo punto di forza.

Iniziamo il test!

1) La tieni con entrambe le mani

Sei una persona che tende ad aiutare gli altri sempre e comunque. Hai un animo sensibile e empatico e i tuoi amici e familiari conoscono molto bene questi due tuoi punti di forza. Inoltre, sai come approcciarti a qualsiasi tipologia di personalità.

Quando ti poni un obbiettivo, impieghi tutte le tue energie per raggiungerlo il più veloce possibile e non lasci mai progetti a metà. La gente che ti vede ti ammira e ciò ti dà la carica per continuare ad essere produttiva.

2) Tieni la tazza per il manico e la sostieni con l’altra mano

Tu sei una persona veramente sensibile e emotiva. Riesci a vedere il mondo in un modo tutto tuo, riuscendo a percepire delle sensazioni che per alcuni sono impercettibili.

Quello che non ami è la superficialità e i pregiudizi. Per te il mondo è un libro bianco da scoprire ogni giorno senza preconcetti, ma con tante sorprese.

I tuoi amici amano il tuo carattere, perché hai una bellezza interiore unica. Proteggila e portala sempre con te.

3) La tieni con le dita dalla parte superiore

Questa scelta rivela che sei una persona che non sempre si assume le proprie responsabilità. Ciò è dato dal fatto che non hai molta sicurezza in te stesso.

Fuggi e quando sei messo all’angolo, scarichi le colpe sugli altri perché hai paura di affrontare le situazioni difficili a muso duro.

Cerca di ricordarti che hai una forza incredibile dentro di te e che nulla potrà distruggerti. Riuscirai anche a creare dei legami più veri.

4) La tieni sollevando il mignolo

Eccoci, abbiamo il leader nato! Tu sai quali sono i tuoi pregi e le tu capacità e soprattutto credi tanto in te stesso. Sai bene come raggiungere il successo, perché non vedi ostacoli nel tuo cammino.

Nella tua quotidianità e nel lavoro impieghi tutte le tue energie dando sempre il tuo massimo. I tuoi colleghi stimano la tua personalità: vorrebbero la tua forza, il tuo carisma e il coraggio.

5) Tieni la tazza per il manico e hai la mano chiusa

Tu sei un persona razionale che non si lascia trasportare tanto dall’istinto. Inoltre, non ti piace scegliere e soprattutto non prendi mai decisioni avventate.

Sei una persona calma a cui piace mantenere il self control. Per questo non lasci trasparire le tue emozioni neanche quando ti trovi in una situazione difficile.

6) La tieni per la base

Se tieni la tazza per la base, allora sei una persona precisa che ama avere ogni cosa ordinata e sotto controllo.

Avere un ordine mentale e intorno a te, ti permette di affrontare gli ostacoli in modo lucido.

Occhio però, perché anche in amore continui ad avere questo mood e finisci per dare l’impressione di essere una persona distaccata e fredda.

Lasciati andare, perché hai dato prova di avere un grande cuore e tanta bontà che ti scorre nelle vene