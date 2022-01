“Bagno con vino rosso”: la mania di bellezza della grande vip

By

Le vip del cinema e della musica sono sempre bellissime e perfette: sicuramente, per mantenersi splendide usano segreti davvero particolari

Quanti segreti di bellezza hanno vip e star del cinema e della musica. Del resto è difficile spiegare come tante attrici riescano a conservare una bellezza mozzafiato nonostante il passare degli anni, con un’età ormai lontana da quella di una ragazza. Sicuramente, dive e star hanno mezzi economici importanti, ma non è solo questo. Ci sono metodi e cure del corpo che non sono così costose, ma che hanno qualcosa di speciale.

Spesso si tratta di veri e propri segreti e rimedi del tutto inaspettato. E’ il caso di una famosa attrice, bellissima e affascinante: è Teri Hatcher, che abbiamo visto in tanti film e fiction di successo. Anche lei ha passato ormai gli “anta” (ha 52 anni) eppure è davvero stupendo. Davvero poco o nulla da invidiare a tante colleghe molto più giovani.

L’incredibile segreto di bellezza della vip di Hollywood

Tratti delicati, sorriso incantevole e fisico sinuoso. Spicca una bellissima scollatura, che fa di lei una donna davvero affascinante. E’ lecito e spontaneo chiedersi quale sia il suo segreto di bellezza: eccone svelato uno. Come lei stessa ha raccontato in un’intervista, ama fare spesso il bagno nel vino. Ebbene sì, una volta a settimana si immerge in una vasca con acqua e mezza bottiglia di vino rosso di qualità.

A dirla tutta non si tratta di un segreto così particolare, visto che la vinoterapia è una pratica conosciuta e in voga ormai da molti anni. Però la Hatcher è stata tra le prime a praticarla e la utilizza regolarmente. In pratica gli antiossidanti presenti nel vino (e che derivano dall’uva) sembrano funzionare a meraviglia sulla pelle, mantenendola fresca, morbida e decisamente giovanile.