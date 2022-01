Che Dio ci aiuti 7, fan al settimo cielo: ci sarà proprio Lei!

By

C’è attesa per il ritorno in tv delle nuove puntate di Che Dio ci aiuti. La settima stagione della fiction di Rai 1 è pronta

Non c’è alcun dubbio: una delle fiction dal successo più solido è duraturo è “Che Dio ci aiuti”. Una serie ambientata in un convento che ha dato grandissima popolarità alle due protagoniste principali, Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. Il pubblico si è affezionato parecchio a questa fiction e alle due attrici, e proprio a proposito di una di esse si è generata una grande preoccupazione.

Già dallo scorso anno, infatti, sono iniziate a circolare voci su un possibile addio di una di loro: un vero e proprio abbandono della serie alla vigilia della settima stagione, che è pronta a tornare in tv. E non a caso è arrivata di recente una conferma importante: è stata proprio Valeria Fabrizi, ospite di Mara Venier a Domenica In, a dare conferma dell’addio di Elena Sofia Ricci (suor Angela) alla serie.

Leggi anche – Fiori d’arancio per Che Dio ci aiuti: l’attrice ha detto sì al cantante di Amici

Che Dio ci Aiuti, la rivelazione sul futuro della protagonista

L’attrice lo ha spiegato quasi in lacrime. “Purtroppo vuole andare via, non ci sarà. Ha deciso cosi. Mi dispiace…”. Una notizia che era nell’aria da mesi, ma i toni da sentenza hanno sconvolto il pubblico, rimasto spiazzato dalla notizia. A quanto detto dalla Fabrizi, l’assenza di Elena Sofia Ricci sarebbe stata perentoria e a partire dalla prima puntata.

Leggi anche – Che dio ci aiuti 7, nuova vita per Suor Angela? Clamorosa indiscrezione

Invece le cose stanno diversamente: lo ha spiegato il produttore Luca Bernabei, che ha spiegato che l’attrice, invece, sarà presente nelle prime puntate della nuova stagione. E soprattutto, Bernabei ha spiegato che il suo addio è possibile, ma non scontato. “Elena inizierà la settima stagione, poi vedremo se ci sarà”.