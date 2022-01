Isabella Ricci dopo Uomini e Donne: parole stupefacenti per il nuovo anno

Isabella Ricci dopo l’esperienza al Trono Over non si è di certo risparmiata. Ecco come procede la sua vita in questo nuovo anno.

Isabella Ricci è stata senza alcun dubbio una delle dame più famose e amate dell’ultima stagione del Trono Over di Uomini e Donne (trasmissione che al momento è in pausa ma che tornerà sul piccolo schermo degli italiani a partire dal 10 gennaio). La dama ha scelto di terminare la sua esperienza all’interno del dating show di Maria De Filippi per provare a vivere la sua conoscenza con Fabio Mantovani lontana dagli occhi indiscreti delle telecamere di canale 5, nonostante qualcuno sospettasse che tra loro fosse iniziata soltanto per poter restare più a lungo all’interno del programma.

Isabella però ha dimostrato a tutti che si sbagliavano. In quanto la sua storia con il cavaliere prosegue a gonfie vele anche lontano dai riflettori e le sue parole, accompagnate da uno bellissimo scatto che li immortala insieme, per il nuovo anno non possono far altro che confermare quanto sia bello e puro il legame che li unisce. Così come l’affetto che Isabella prova nei confronti del pubblico di Uomini e Donne che l’ha sempre supportata durante tutto il suo percorso all’interno del pogramma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Roberta e Samuele dopo la scelta a Uomini e Donne: la verità spiazza

Uomini e Donne: Isabella Ricci rompe il silenzio dopo la fine del Trono Over

Isabella Ricci ha scelto di voler augurare un buon anno a tutto il pubblico del Trono Over di Uomini e Donne, sperando che possa essere migliore di quello che da poco ci ha salutati e che possa portare loro tanto amore e tanta felicità.

Il tutto però è stato fatto accompagnando un tenero scatto che la mostra, più bella che mai, al fianco del suo cavaliere Fabio Mantovani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Dopo 5 anni e 2 figli, la coppia si rompe: l’ex Uomini e Donne lo annuncia così

“Buon 2022 a tutti 💛🥂” ha esordito la dama felice al fianco del suo amore. “Che sia un anno migliore, pieno di felicità e amore🤞🏻” ha poi concluso, apparendo molto vicino all’uomo che è riuscito a fare breccia nel suo cuore e a scoprire quel lato di lei a cui nessuno all’interno del programma era riuscito ad avvicinarsi.

Isabella e Fabio dopo Uomini e Donne sono più felici che mai e insieme sono riusciti a dimostrare che trovare l’amore all’interno di un contesto televisivo è più che possibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabella Ricci (@isabellaaricci.real)

In molti però, nonostante siano felici per lei, non possono fare a meno di avvertire la sua mancanza negli studi elios di Roma.