GF Vip daytime 5/1/22, la Casa spaccata in due: nulla sarà come prima

Al GF Vip tutti i nodi vengono al pettine e i concorrenti di Alfonso Signorini sembrano essere più divisi che mai.

Il daytime del GF Vip oggi inizia davvero con il botto e mai come ora i concorrenti nella casa più spiata d’Italia sono più divisi che mai.

Il tutto è iniziato attraverso la spesa. In quanto alcuni vipponi hanno chiesto di poter fare una spesa a parte in quanto vorrebbero mangiare in maniera più leggera così hanno scelto di separare il tutto. Peccato però che dopo aver consumato cibi dietetici abbiano mangiato anche il polpettone preparate dagli altri, lasciando senza il proprio pasto alcuni vipponi.

Questo ha scatenato Katia Ricciarelli che in un primo momento ha attaccato Nathalie Caldonazzo, affermando che gliela pagherà per tutto quello che ha fatto perché dietro tutto questo è convinta ci sia lei. Stesso discorso con Lucrezia Selassiè.

La principessa non ne può più dei modi fumantini della cantante e chiede di ricevere maggiore rispetto durante il suo percorso. Tra le due sono volate parole forti e insulti. Tant’è che la principessa ha chiesto in confessionale agli autori di prendere provvedimenti nei suoi confronti, accusandola di razzismo per alcune uscite infelici come quando l’ha invitata ad andare a scuola nel suo paese, ignorando perfino che la sua compagna di viaggio sia italiana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Manuel Bortuzzo abbandona il Grande Fratello Vip: papà Franco svela il motivo

Katia Ricciarelli divide la casa: i concorrenti del GF Vip schierati

Tutto questo, come facilmente immaginabile, ha portato a degli schieramenti al Grande Fratello Vip. Da una parte ci sono Soleil Sorge e Manila Nazzaro che difendono Katia Ricciarelli affermando che lei spesso si sbotta e perde la calma, ma dietro le sue fuori uscite ci sono pensieri profondi come il rispetto. Rispetto che a suo dire mancherebbe dall’altra parte.

Le principesse Selassiè invece sono convinte che all’interno della casa più spiata d’Italia i vipponi utilizzino due pesi e due misure a seconda della persona che fa o dice determinate cose.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: GF Vip daytime 4/1/22, volano stracci dopo la diretta: accuse pesantissime

Soleil Sorge ha attaccato le Selassiè accusandole di aver mancato di rispetto ad una donna adulta che con loro avrebbe assunto sempre un atteggiamento gentile. Anche se non si direbbe negli ultimi giorni. A sostenere le principesse ci ha però pensato Nathalie Caldonazzo, che si è detta anche lei stufa dall’atteggiamento utilizzato da Katia Ricciarelli.

“Avevo un grande rispetto nei suoi confronti prima di entrare qua dentro” ha commentato delusa la showgirl in confessionale, ammettendo di aver cambiato parere nei suoi confronti e che ora prova soltanto un senso di delusione.