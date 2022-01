Il Cantante Mascherato: Milly torna con clamorose novità

Con Milly Carlucci l’intrattenimento è assicurato! Anche per la prossima edizione, il Cantante Mascherato farà faville! Il motivo? La conduttrice è uno dei volti più amati di Rai 1, anche perché si tratta di un personaggio storico e iconico per la rete. Ma la vera ragione del successo in arrivo è dettata da alcune scelte di produzione: ne vedremo delle belle!

Stare sempre sul pezzo con i proprio programmi televisivi non è facile, soprattutto se le reti concorrenti come la Mediaset e la padrona di casa per eccellenza, Maria De Filippi, sono degli avversari validi! E’ risaputo che la De Filippi con i suoi format storici di durata ventennale è un osso duro, ma Milly Carlucci con il Cantante Mascherato ha fatto il botto, e non solo. Il successo è garantito dalle nuove decisioni poste in essere, perché si è scelto di puntare sui protagonisti e non soltanto sullo spettacolo. D’altronde, sono proprio questi ultimi a rendere lo show unico e inimitabile.

Il format di Rai 1, il Cantante Mascherato è senza dubbio uno dei programmi più amati dai telespettatori, perché è uno spettacolo inedito, unico e divertente. Insieme alle esibizioni canore, i concorrenti si esibiscono in balletti mozzafiato, ma non solo: sono mascherati!

Insomma, si tratta di uno show in cui entrano in gioco divertimento, mistero e leggerezza, quello di cui abbiamo bisogno dati gli ultimi eventi che stanno sempre più complicando la vita di tutti. Anche con Ballando con le stelle Milly ha fatto il colpaccio con il primo nome, notizia trapelata da voci indiscrete.

Insomma, ci sono novità per i suoi programmi, ed il pubblico a casa non sta più nella pelle, perché i nomi saltati fuori farebbero impazzire chiunque!

Milly Carlucci e il colpo di scena del Cantante Mascherato

Nonostante si cerchi di programmare tutto, si tratta pur sempre di programmi in diretta. Infatti, tra le notizie in arrivo, proprio per questa ragione non è passato inosservato l’ultimo evento a Ballando con le stelle, ma la bravura e la professionalità di Milly Carlucci sono sempre in prima linea per salvare la situazione. Tra le scelte di produzione e i fatti inaspettati in diretta, i nomi di Arisa e Morgan dicono qualcosa? Ci sono delle conferme in arrivo che sbalordiranno tutti!

Se sei un fan dei due artisti in questione sei nel posto giusto, perché stiamo parlando proprio di loro! Si tratta di professionisti del mondo della musica amati e criticati al tempo stesso, ma che senza dubbio bucano lo schermo televisivo. Perché si tratta di loro? Sono tra i papabili giudici del Cantante Mascherato oppure è una fake news?

La verità è che i tabloid e i giornali stanno sempre più parlando del loro ingresso per svariate ragioni. La prima risiede nel fatto che sono molto amati dalla stessa conduttrice dato che con l’altro programma, Ballando con le Stelle, hanno consolidato il loro rapporto lavorativo, ma anche tra il pubblico a casa.

Arisa è stata la vincitrice, e Morgan uno dei finalisti, ma soprattutto sono due cantanti amati da tantissimi fan. Seguitissimi sui social e non solo, prenderanno il posto di Patty Pravo e Costantino della Gherardesca come giudici?

Confermati i nomi di Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Caterina Balivo. Chi siederà gli altri due posti? Salta fuori la verità: probabilmente non ci saranno i due cantanti! La ragione è ancora da scoprire.

Dato che si è parlato molto di loro, i critici presumono che viste le altre conferme, se proprio adesso dopo che si è parlato tanto del loro ingresso come giudici non sono stati fatti i nomi in questione, allora non ci sono più speranze.

Il 2022 però è appena iniziato, di sicuro salteranno fuori altre news: restiamo aggiornati.