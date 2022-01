Pago, ex marito di Miriana Trevisan: la drastica scelta in sua difesa

Pago è l’ex marito della concorrente del Grande Fratello Vip Miriana Trevisan. Il cantante ha preso una drastica scelta in sua difesa.

Pago è noto al pubblico del piccolo schermo per essere un ottimo cantante e musicista, ma anche per aver preso parte a svariati programmi tv, come Temptation Island e Tale e Quale Show. Impossibile anche non menzionare l’esperienza al Grande Fratello Vip. Esperienza che ha bussato di nuovo alle sue porte quando l’ex moglie Miriana Trevisan ha scelto di diventare uno dei concorrenti della sesta edizione di Alfonso Signorini.

I due, come ben noto, hanno avuto una bellissima storia d’amore. Si sono conosciuti anni fa in Sardegna e dopo soltanto un anno hanno deciso di convolare a nozze. Purtroppo l’amore è durato poco. O almeno così credevano. Fin quando lei, dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi, non ha scelto di ricontattarlo ed è riscoppiata la passione. E’ infatti in quel periodo che è nato il loro figlio Nicola e nonostante la relazione sia giunta al termine sono restati ottimi amici.

Nelle scorse ore, però, il loro rapporto ha di nuovo fatto parlare dopo che l’ex Ragazza di Non è la Rai è stata vittime di accuse pesantissime al Grande Fratello Vip.

Miriana Trevisan difesa dal suo ex marito Pago: il gesto d’amore

Miriana Trevisan ha ricevuto pesantissime accuse al GF Vip. Accuse mosse da Katia Ricciarelli, che ha messo in dubbio il suo ruolo di padre, a Soleil Sorge, che le ha dato man forte, e Giacomo Urtis, che ha insinuato che la ex ragazza di Non è la Rai si facesse regalare dagli uomini scarpe costosissime da migliaia di euro.

Per questo motivo Pago non è potuto restare in silenzio e sul suo profilo Instagram ha scelto di rompere il silenzio affermando che quanto detto nei confronti della sua ex moglie non può passare impunito e per questo motivo si rivolgerà ai suoi legali per far sottoporre tutto ciò che è stato detto sulla madre di suo figlio.

Pago, l’ex marito di Miriana Trevisan, ha intenzione di passare a provvedimenti legali per tutelare la sua famiglia e suo figlio, ma l’ultima parole spetta sempre a lei che ha ricevuto queste gravi offese e dopo la fine dell’esperienza al GF Vip di Alfonso Signorini sceglierà il da farsi, ma lui è pronto lì a spalleggiarla e a sostenerla in questo periodo in cui si ritrova al centro della discussione.

Pago e Miriana Trevisan saranno per sempre legati da un profondo sentimento di affetto.