Antonino Spinalbese: dopo Belen, la dolce dedica al suo amore più grande

By

La dedica di Antonino Spinalbese al suo amore più grande.



Antonino Spinalbese è un hair-stylist di 26 anni nato a La Spezia. L’uomo ha avuto una storia d’amore con Belen Rodríguez da cui ha avuto la piccola Luna Marì cinque mesi fa. La storia tra i due, tuttavia, sarebbe fortemente in crisi nonostante l’annuncio ufficiale della fine della relazione non sia ancora arrivato.

La coppia è la più chiacchierata nel mondo del gossip nell’ultimo periodo, perché dal momento della nascita della neonata, i due si sono visti sempre meno insieme.

Dopo un weekend riparatore a Parigi, Antonino si divide dalla fidanzata e va a trovare la sua famiglia in Liguria, mentre la Rodríguez torna a Milano.

Ma vediamo insieme la dedica di Antonino Spinalbese al suo amore più grande e quale è la situazione amorosa tra l’hair-stylist e Belen Rodríguez

La dedica all’amore più grande di Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese si trova a Milano e tra un lavoro e l’altro, adesso può passare tutto il tempo che vuole con la sua piccola Luna Marì.

Sì, perché la mamma Belen è partita in viaggio con la sua amica di vecchia data Patrizia Griffini in direzione Madrid, poi Montevideo, in Uruguay.

Leggi anche –> Belen Rodriguez, nuovo inizio dopo Antonino Spinalbese? L’anno nuovo comincia così

Il piccolo Santiago si trova dai nonni, mentre Luna Marì si divide tra loro e il padre. Il ventiseienne è innamorato perso della sua piccola creatura e ama condividere scatti dolci coi suoi followers.

Negli ultimi giorni, Spinalbese pubblica per l’appunto un post sul suo profilo Instagram e fa una dolce dedica al suo grande amore.

La foto ritrae il letto dell’hair-stylist e proprio al centro c’è la piccola Luna Marì che dorme abbracciando un pupazzino e succhiando il ciuccio.

Una sola parola è basta nella descrizione e racchiude tutto l’amore che Antonino prova per la neonata: “Eternamente“.

Leggi anche –> Belen Rodriguez e il rapporto con Santiago: la chat segreta

La domanda vieni di conseguenza: ma in che rapporto sono Belen Rodríguez e Antonino Spinalbese?

Scopriamo la verità

Parola fine tra Antonino Spinalbese e Belen Rodríguez? La verità

Proprio prima che Belen partisse in viaggio, la coppia è stata fotografata da alcuni paparazzi della rivista Oggi e adesso è tutto chiaro tra di loro.

Le prime foto immortalano la modella argentina che sorride contenta in un bar a Milano mentre gioca con la figlia Luna Marì.

La tiene in braccio, le dà il biberon, la coccola e scatta qualche foto.

Leggi anche –> Belen Rodriguez, amore al capolinea con Antonino Spinalbese: la prova schiacciante

Belen sta aspettando Antonino nel bar sotto casa per dargli la neonata. Quando il padre arriva, la situazione diventa molto più tesa.

I loro volti sono sereni, ma è evidente il distacco emotivo che c’è tra i due.

Non ci sono foto di passeggiate in compagnia o mentre bevono un caffè insieme. Spinalbese entra nel bar e dopo qualche minuto esce con il passeggino non accompagnato dalla modella.

Diciamo che sembra più che evidente che la storia d’amore si sia conclusa. Non si sanno ancora i motivi ufficiali, visto che entrambi stanno mantenendo la questione privata, ma la coppia è scoppiata.

C’è chi si divide sulla scelta di formare una famiglia dopo poco tempo, ma il loro amore è stato un amore vero che ha portato alla nascita della dolcissima Luna Marì, un essere speciale che ha bisogno di amore e che ha riempito i cuori della coppia.