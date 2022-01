E’ stato un amico di Emma e Stefano ad Amici: ecco com’è e cosa fa oggi

Tra tutti i concorrenti del talent di Canale 5, non possiamo dimenticare l’amico per eccellenza della coppia più chiacchierata composta da Emma Marrone e Stefano De Martino. Amici di Maria De Filippi è uno dei programmi di cui i telespettatori non possono fare a meno. Il motivo? Si affezionano ai protagonisti e alle loro storie! Nello specifico l’artista di oggi ha letteralmente lasciato il segno, e rivela qualcosa di sconcertante che nessuno conosceva. Le parole mettono i brividi.

Di vecchie glorie di Amici di Maria De Filippi ne abbiamo a bizzeffe, anche perché certi talenti sono proprio indimenticabili. Capita che di qualcuno non si parli dopo tanti anni, non perché non faccia più il cantante o il ballerino, ma perché può accadere che abbia deciso di intraprendere altre strade per manifestare la propria arte e creatività. Nello specifico, l’edizione che ha avuto come protagonisti Emma e Stefano, è stata contraddistinta da talenti ineguagliabili. Soprattutto per quanto riguarda il loro amico più stretto. Oggi ha raggiunto grandissimi successi, lo ricordate? Specialmente, si torna a parlare di lui perché ha deciso di confessare una notizia struggente per i fan.

Essere un volto amico di Amici di Maria De Filippi, significa avere una certa notorietà addosso, perché il programma è una vera vetrina per i talenti! Nel corso di questi 20 anni si sono succeduti diversi giovani pieni di sogni, e molti di loro sono riusciti a raggiungere dei grandi risultati.

Attori affermati, cantanti che dominano la scena musicale, ballerini di grandi compagnie e conduttori inaspettati, insomma di talenti la scuola più seguita di Canale 5 ne è piena. Tra i tanti c’è una vecchia allieva molto amata che ha stravolto la sua vita, raggiungendo grandissimi successi.

Quello di cui parleremo oggi è stato la spalla di due personaggi amatissimi dello scenario televisivo e musicale, Emma e Stefano, due professionisti ormai affermati. Lui invece sta un po’ sulle retrovie, ma il successo è garantito. Peccato che un evento traumatico ha in parte placato la sua carriera, ma adesso è forte come un leone. Arriva la confessione che sconvolge tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Era una cantante di Amici: ecco com’è e cosa fa oggi

Amici di Maria De Filippi, ecco l’amico indimenticabile!

Tra i tanti c’è stato anche chi ha deciso di cambiare nome ed identità, si tratta dell’ex cantante di Amici che aveva trovato l’amore nella scuola, ma che adesso è pronto per ricominciare più carico di prima! Insomma, di storie avvincenti il programma ne potrebbe raccontare tantissime, ma il protagonista di oggi è molto rinomato nonostante si tenga spesso lontano dai gossip. Forse, per la sua riservatezza ed eccentricità, ma è senza dubbio un professionista amato da molti suoi colleghi e dai fan che lo seguono fin dai suoi inizi. L’evento che più sbalordisce è quello che decide di raccontare, perché spiazza chiunque. La vita è piena di drammi vissuti in silenzio, ecco la verità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Era la rivale di Emma Marrone ad Amici: ecco cosa fa oggi

Si tratta del cantautore per eccellenza, Pierdavide Carone! Lo si presenta così, perché è stato un grande protagonista. Forse, tra i molteplici ricordi dei cantautori della storia della trasmissione, spicca il suo nome proprio perché è stato tra i primi a definirsi tale. Soprattutto, quello che per stile e unicità ha lasciato il segno, non ci sono stati più altri professionisti con la stessa capacità di scrittura e musicalità.

Classe 1988, originario di Taranto, è stato lui l’artefice di Tutte le volte che che ha fatto vincere Valerio Scanu a Sanremo nel 2010. Già questo è stato un grandissimo risultato, ed una vittoria perché è stato lui a scrivere la canzone tanto amata ed indimenticabile, ma la sua carriera non finisce qui, anzi.

Torna nel 2012 al festival con il mito di Lucio Dalla, ma non riscuote lo stesso risultato. Situazione simile nel 2018 quando scrive e presenta alla gara il brano Caramelle, scartato dalla critica perché presenta un tema un po’ particolare e difficile da affrontare, nonostante sia nella società di oggi, ma nonostante ciò la canzone ottiene ottimi ascolti alla Radio.

E’ diventato uno dei cantautori più amati dai colleghi perché è proprio lui che scrive molti singoli e brani che li fanno salire in vetta alle classifiche. Oltre il successo musicale però, la vita ha posto dei paletti al suo talento: confessa che ha avuto un tumore!

Superato con un intervento e tante chemio, adesso ne parla da sopravvissuto. E’ stato un problema congenito cronicizzato che gli darà qualche difficoltà nell’avere figli, una notizia devastante e difficile da digerire.

Adesso, però si è rialzato. Con i suoi 33 anni è pronto a ricominciare con l’album Forza e Coraggio, risultato del suo continuo lottare della voglia instancabile di fare musica.