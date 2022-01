Katia Ricciarelli fuori controllo contro Lulù: “Se fossi come lei mi sparerei subito”

Katia Ricciarelli ancora contro Lulù Selassiè al Grande Fratello Vip: “Mi ha detto strega di Biancaneve. Se fossi come lei mi sparerei subito”.

Katia Ricciarelli contro Lulù Selassiè. La cantante e la principessa non sono riuscite a trovare un punto d’incontro. Dopo l’accesa discussione avuta ieri, Katia e Lulù continuano ad ignorarsi. Entrambe hanno parlato dell’accaduto in confessionale mentre il popolo del web continua a chiedere provvedimenti disciplinari per la Ricciarelli. Quest’ultima, inoltre, è finita nuovamente sul banco degli imputati per nuove affermazioni fatte su Lulù Selassiè.

Katia Ricciarelli, mentre parlava con Manila Nazzaro e Soleil Sorge è tornata sulla lite avuta con Lulù commentando l’appellattivo “strega di Biancaneve” che le ha dato la Selassiè.

Katia Ricciarelli ancora ai ferri corti con Lulù Selassiè

Katia Ricciarelli contro Lulù Selassiè per “la strega di Biancaneve”. La cantante si è lamentata con Manila Nazzaro e Soleil Sorge che sono pronte a difenderla nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip 2021. “Venirmi a dire che sono la strega di Biancaneve”, esordisce la Ricciarelli. “Quella di Biancaneve è un’offesa perchè era brutta e cattiva“, commentano Manila e Soleil. “Dirmi mangia che ingrassi di più. Se fossi come te mi sparo subito. Io sono contenta di come sono, della mia faccia e dei miei occhi. Non invidio niente a nessuno”, ha chiuso così la Ricciarelli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>GF Vip daytime 5/1/22, la Casa spaccata in due: nulla sarà come prima

Pensa un po’ se lulu fosse fragile , incitation au suicide #GFVIP https://t.co/sQ2a9Y2lYl — ❤️ (@doublenationale) January 5, 2022

Il video è diventato rapidamente virale con l’hashtag #fuorikatia, in tendenza da un giorno con più di 22mila tweet. Il popolo del web, inoltre, ha preso nuovamente le difese di Lulù pubblicando il video in cui la Selassiè spiega il motivo per cui ha esortato Katia a “mangiare per ingrassare”.

Per precisare, Lulù ieri nella lite non ha detto a Katia “Mangia che ingrassi DI PIU'” ma solo “mangia così ingrassi” e ieri ha già spiegato più volte cosa intendesse, agevolo video#gfvip pic.twitter.com/5R3mf1LGao — BL (@rainbow20202020) January 5, 2022

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Katia Ricciarelli contro Lulù: “Scimmia, vai a scuola al tuo Paese”: il web chiede la squalifica

Il clima, dunque, nella casa del Grande Fratello Vip 2021 è infuocato. La casa è nettamente spaccata e la puntata di venerdì 7 gennaio potrebbe dare vita ad un nuovo inizio. Dopo le parole forti che sono volate in casa, Alfonso Signorini adotterà dei provvedimenti disciplinari? Chi sarà punito? Lo scopriremo venerdì prossimo.