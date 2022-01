Guerra al GF Vip tra Signorini e gli autori: la decisione su Katia Ricciarelli e Lulù

Al GF Vip c’è un corso una vera e propria guerra. La decisione presa dagli autori e Signorini su Katia Ricciarelli e Lulù farà discutere.

Al GF Vip si respira una forte aria di tensione e non solo tra i concorrenti della casa più spiata d’Italia e il pubblico del piccolo schermo, che vuole vengano presi seri provvedimenti per quanto sta accadendo in queste ore, ma anche nel dietro le quinte.

Non è un mistero, infatti, che il programma sarebbe dovuto tornare in onda lunedì prossimo ma Mediaset ha scelto di anticipare l’appuntamento con un’inattesa diretta di venerdì. In questa puntata verrà comunicata una decisione riguardo le forti discussioni che hanno visto protagoniste Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè e tra gli autori e il padrone di casa ci saranno state riunioni di fuoco perché su due onde di pensiero completamente differenti.

Da una parte c’è chi vorrebbe squalificare la cantante, dall’altra chi vorrebbe punire soltanto la Principessa. E’ guerra al GF Vip ed è ancora tutto da decidere quello che accadrà nelle prossime ore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Accuse choc al GF Vip: la vippona pronta a chiamare gli avvocati

Signorini in guerra con gli autori del GF Vip: l’indiscrezione spiazza

A rivelare quanto starebbe in queste ore dietro le quinte del Grande Fratello Vip, è stato l’account Twitter Agent Beast che ha rivelato le forti tensioni che si respirano prima della prossima diretta, prevista per venerdì sera e non più per lunedi prossimo come invece era stato annunciato dal conduttore stesso.

Proprio Alfonso Signorini vorrebbe infatti punire Lulù Selassiè e lasciare indenne Katia Ricciarelli. Quest’ultima, invece, secondo la produzione dovrebbe lasciare la casa più spiata d’Italia in quanto dopo i suoi continui scivoloni gli sponsor stanno abbandonando il loro posto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: “Fuori Katia Ricciarelli dal Grande Fratello Vip 6”: il web lancia la petizione

“Sono già state fatte diverse riunioni incandescenti sulla questione. Come al solito due fazioni: da un lato i produttori vogliono la squalifica di Katia a causa delle pressioni degli sponsor e delle denunce e all’opposizione Signorini che esige provvedimenti solo per Lulù“ si legga nel tweet in questione.

“Colpirne uno per educarne di tutti, questa è la sua logica. Gli autori sono divisi tra chi dal confessionale invita Katia a moderare il linguaggio se vuole continuare ad essere tutelata e chi è contrario alla punizione per Lulù perché la ragazza e gli altri potrebbero reagire molto male all’ennesimo trattamento di disparità” conclude.

Due pesi e due misure: aggiornamento sulla situazione Lulù-Katia #GFVIP pic.twitter.com/vKEmGvdO5t — Agent Beast (@Agent__Beast) January 5, 2022

Al Grande Fratello Vip in questo momento si sta decidendo in che direzione muoversi durante la prossima diretta.