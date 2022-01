Dopo Matrimonio a prima vista trova il grande amore: la dolce dedica

Matrimonio a prima vista Italia è il programma che funge da esperimento social più famoso di questi ultimi anni. Single si conoscono il giorno stesso delle loro nozze



Poche trasmissioni sanno incollare il pubblico allo schermo come matrimonio a prima vista. SI tratta del dating show che è – di fatto – un vero e proprio esperimento sociale che ad ogni stagione sempre maggiore successo. Pochi ormai non conoscono la formula del fortunato programma. Single che non si conoscono tra loro vengono “accoppiati” da un algoritmo. Le coppie vengono poi “rifinite” da un team di esperti, e si sposano il giorno stesso in cui si vedono per la prima volta.

A quel punto, dopo il matrimonio, inizia il vero e proprio esperimento. Le coppie vivranno un periodo di cinque settimane di prova, con la convivenza che sarà decisiva per capire se proseguiranno la loro relazione da marito e moglie, oppure procederanno con il regolare divorzio.

Matrimonio a prima vista, l’incredibile evoluzione di Daniela

Ovviamente, il matrimonio è regolare e legale a tutti gli effetti. Sono già sei le edizioni che sono andate in onda, e molte coppie si sono rotte, mentre qualcuna si è consolidata. Tra i vari protagonisti ricordiamo Daniela Benvenuto, che ha avuto una storia decisamente originale. Si è sposata con Roberto Orlandini nel corso della terza edizione, ma le cose non sono andate bene e i due hanno divorziato. Ma non finisce qui, perché la donna ha anche ammesso di essere omosessuale.

Per fortuna ha trovato di nuovo l’amore: ora sta con Samantha, che ha presentato al pubblico. “Sono molto felice – ha detto durante un’intervista – è stato un percorso molto complicato, ma ora va tutto bene. E’ una cosa che si è evoluta in fretta e il momento più liberatorio è stato quando l’ho detto a mia mamma”, ha confessato.