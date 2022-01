Eva Grimaldi fuori dal Grande Fratello Vip: la frecciatina ad una vippona!

Eva Grimaldi, appena eliminata dal Grande Fratello Vip, ha raccontato la sua esperienza concedendo un’intervista a “Casa Chi”

La sua esperienza nella casa del Grande Fratello è durata davvero poco, eppure Eva Grimaldi è riuscita in qualche modo a lasciare il segno. Eliminata dal pubblico, anche se per appena un paio di punti di percentuale (salvo Alessandro) è uscita con rammarico perchè pochi minuti prima, durante la diretta, aveva detto che teneva molto a rimanere nella casa.

Purtroppo le cose sono andate diversamente, e moltissimi telespettatori ci sono rimasti male. Evidentemente la liason tra Basciano e Sophie interessa di più il pubblico da casa. L’attrice ha raccontato la sua esperienza a “Casa Chi”, parlando del proseguo della trasmissione e di quello che secondo lei accadrà in futuro. Eva ha spiegato che è rimasta male per gli screzi con Katia e con Lulù.

Leggi anche – Il crollo di Eva Grimaldi: lacrime al GF Vip dopo un annuncio

Eva Grimaldi tira fuori tutto dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip

“Non fa parte della mia etica – ha detto – a Katia ho consigliato di fermarsi, perché è molto stanca. Ogni due giorni parte e prende di mira qualcuno, poi esagera con le parole. Con non è stata carina, ma poi mi ha chiesto scusa. Io perdono, ma non dimentico”. La Grimaldi poi ha spiegato che vorrebbe fuori dal programma Nathaly Caldonazzo: “E’ entrata mettendo nel mirino e dicendo che Valeria è pazza. Sono subito scattate delle dinamiche brutte”.

Leggi anche – Imma Battaglia, moglie Eva Grimaldi: amore e gelosia

E poi sul vincitore: “Io vorrei vedere in finale Carmen Russo, Giucas Casella e Soleil Sorge. Sono le persone che hanno fatto, secondo me, il percorso più importante fino ad ora”. Intanto l’attrice si prepara a presenziare in studio, a partire dalla prossima diretta prevista per domani sera.