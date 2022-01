“Fuori Katia Ricciarelli dal Grande Fratello Vip 6”: il web lancia la petizione dopo la lite con Lulù. Ecco quante firme sono state raccolte.

Il web lancia una petizione chiedendo la squalifica di Katia Ricciarelli dal Grande Fratello Vip 2021. Le parole rivolte a Lulù Selassiè nel corso degli ultimi giorni hanno scatenato la dura reazione degli utenti dei social che, oltre a commentare quanto sta accadendo nella casa di Cinecittà sotto i post pubblicati sulle pagine ufficiali del reality, hanno lanciato sia un hashtag che una petizione contro Katia Ricciarelli.

La furiosa lite che hanno avuto Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè ha letteralmente spaccato la casa. In molti si sono schierati con Lulù a cui la Ricciarelli, dopo averle dato della “scimmia” e della “principesssa che sta con le gambe aperte”, l’ha invitata a “tornare al suo paese a studiare”. La petizione, lanciata poche ore fa, sta già raccogliendo centinaia di firme.

La petizione contro Katia Ricciarelli: squalifica o nomination d’ufficio al Grande Fratello Vip 2021?

“Katia ha stancato tutto il popolo italiano, maleducata ambigua e cattiva nessuno più la sopporta è l’ora della squalifica”: è questa la motivazione con cui è stata lanciata la petizione per chiedere la squalifica della Ricciarelli dal Grande Fratello Vip 2021. La petizione ha già raggiunto quasi 2mila firme e il numero sembra destinato a salire.

A firmare la petizione chiedendo la squalifica di Katia Ricciarelli è anche Patrizia Pellegrino che, nella casa del Grande Fratello Vip 2021 è rimasta due settimane. “Mediaset: Fuori Katia Ricciarelli dal Grande Fratello Vip! Firmiamo tutti”, ha scritto su Twitter la Pellegrino allegando il ling per firmare la petizione.

Sull’argomento, inoltre, si è espressa anche Gaia Zorzi, conduttrice del GFVip Party insieme a Giulia Salemi.

Aldilà dei fandom, non capisco come facciate a parlare di provvedimenti per il linguaggio di Lulù (che è esagerato) prima di una squalifica per la ricciarelli #GFVIP — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) January 4, 2022

“Aldilà dei fandom, non capisco come facciate a parlare di provvedimenti per il linguaggio di Lulù (che è esagerato) prima di una squalifica per la Ricciarell”, ha scritto Gaia Zorzi. Per scoprire se saranno presi provvedimenti disciplinari nei confronti di Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè sarà necessario aspettare la puntata di venerdì 7 gennaio.