Nuovo amore per Tina Cipollari: ecco chi è il fortunato!

La celebre opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, avrebbe trovato un nuovo amore dopo la fine della storia con Vincenzo Ferrara

È indubbiamente lei la vera star di Uomini e Donne. Altro che tronisti e corteggiatori, Tina Cipollari riesce sempre a catalizzare le attenzioni della vasta platea che segue il dating show di Maria De Filippi. Soprattutto, a tenere banco è la vivace vita amorosa della prosperosa Tina, che non riesce ancora a trovare il sentimento della sua vita e ha vissuto diverse storie. Proprio queste catalizzano l’attenzione del pubblico.

La sua relazione col ristoratore Vincenzo Ferrara è finita da tempo, nonostante si parlasse di un matrimonio imminente tra i due. Poi Tina ha voltato pagina, e sembra aver trovato di nuovo l’amore con Alfredo. Lo rivela il settimanale “Vero”, che spiega come questa storia sarebbe nata la scorsa estate.

Tina Cipollari racconta la sua nuova storia d’amore

Tuttavia di loro si sa poco, del resto non è stato rivelato nemmeno il cognome dell’uomo. L’intenzione di Tina sarebbe di tenere questa storia riservata e lontana dai riflettori, soprattutto per rispetto dei suoi figli, che sono entrambi nati dal matrimonio con Kikò Nalli, anch’esso naufragato.

“Non mi piace passare da un uomo all’altro. Avevano conosciuto quel signore di Firenze che non voglio nemmeno nominare – ha detto a “Vero” – la storia è finita male. Sono stata sfortunata in amore, perché tutte le mie storie non sono durate nel tempo. Per questo ora non voglio correre troppo ed esporre Alfredo”. La fine della storia con Vincenzo Ferrara sarebbe stata causata dai tradimenti di lui, proprio poco prima di procedere con le nozze. Tuttavia, il periodo di solitudine della Cipollari è durato tutto sommato poco.