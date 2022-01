Luca Argentero, ricordate com’era al Grande Fratello? Da non credere

Il bravissimo attore Luca Argentero ha partecipato al Grande Fratello perché fu un amico a iscriverlo. Da lì è iniziata la sua carriera

La bravura di Luca Argentero è innegabile: un attore la cui carriera è partita un po’ in sordina, forse perché “uscito” dal Grande Fratello e magari un po’ snobbato per le sue qualità artistiche. Invece l’attore si è distinto per le sue ottime capacità artistiche, ma anche per il carattere umile e un atteggiamento da bravo ragazzo. Il pubblico ha imparato ad apprezzarlo veramente in fretta, soprattutto perché la carriera di Argentero è sempre stata caratterizzata dal suo sorriso irresistibile.

Non è solo una questione di fascino, però. Luca è indubbiamente un bellissimo uomo, eppure oggi è conosciuto maggiormente per la sua bravura. La serie “Doc – Nelle tue mani”, che presto tornerà in tv, lo ha lanciato definitivamente. Grande protagonista di una serie di grandissimo successo.

Luca Argentero, una grande carriera iniziata al Grande Fratello

Abbiamo accennato dei suoi esordi al Grande Fratello, ma forse in pochi ricordano la sua apparizione nel famoso reality di Canale 5. La sua partecipazione passò un po’ in sordina, anche perché all’epoca lo show era meno incentrato sul gossip e il trash. Era la terza stagione del reality e Luca fece un buon percorso. Per lui anche un flirt con Marianella Bargilli, poi finito assieme al programma.

Oggi Luca Argentero ha 43 anni e si è già messo alle spalle molti film e fiction. Ha anche vinto un David di Donatello nel 2009 e un Nastro d’Argento lo scorso anno. Presto sposerà Cristina Marino, con la quale si è fidanzato dopo il divorzio da Myriam Catania, che è una nota doppiatrice. I due hanno una figlia, la piccola Nina Speranza.