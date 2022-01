Doc 2, il ritorno di Luca Argentero: colpi di scena e novità in arrivo

A cominciare dal 13 gennaio torna una delle serie tv di maggiore successo delle ultime stagioni di Rai1. Doc 2 andrà in onda per 7 puntate

Il 2022 finalmente è iniziato, e con sé porterà un graditissimo ritorno. L’apprezzata serie “Doc – Nelle tue mani” arriva con l’attesa seconda stagione. La prima, andata in onda nel 2020, è stata un successo straordinario. In quel periodo gli italiani erano chiusi in casa per il lockdown a causa del Covid, e forse anche questo contribuì a degli ascolti straordinari. Dopo quasi due anni di attesa è tempo della seconda stagione, che riprenderà esattamente dove è finita la prima e che confermerà quasi del tutto l’apprezzatissimo cast.

In primis il protagonista, il bravissimo Luca Argentero, che ha saputo conquistare il pubblico. Si comincia il 13 gennaio con la prima puntata, mentre l’ultima è prevista il 3 marzo. La fiction andrà in onda ogni giovedì, con due episodi trasmessi ad ogni puntata.

Doc – Nelle tue mani: sale l’attesa per la seconda stagione

La serie sarà disponibile anche su RaiPlay. Ogni episodio sarà disponibile on demand poche ore dopo la messa in onda su Rai 1. Saranno sette, quindi, le serate previste: bisogna tener presente che una settimana non ci sarà, in quanto la programmazione sarà occupata da Sanremo. La prima stagione ha avuto punte di ascolti con oltre 8 milioni di telespettatori, numeri che si avvicinano a quelli di Montalbano e che erano insperati.

Ma di certo l’attesa per questa seconda stagione è sempre più forte. Ma cosa succederà in questa seconda edizione? Sicuramente la storia riprenderà da dove l’abbiamo lasciata, col dottore interpretato da Argentero che proverà a rimettere insieme la sua vita nonostante il vuoto di memoria avuto dopo un tentativo di omicidio. I suoi obiettivi sono di riconquistare la moglie con la quale si era separato e di riprendersi il posto da primario dell’ospedale.