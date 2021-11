L’attrice che interpreta la dottoressa Giulia nella fiction ‘Doc-Nelle tue mani’, ha annunciato sui social una notizia molto importante

Le fiction in stile “medical” sono un grande classico della televisione, internazionale ed italiana. Quasi sempre fanno centro, perché innestano dinamiche che appassionano il pubblico. Tuttavia, alcune di queste riescono a fare un salto di qualità, perché oltre alle tematiche hanno qualcosa in più. E’ il caso di “Doc – Nelle tue mani”, che ha avuto uno straordinario successo, sia di critica che di ascolti. Una serie indubbiamente riuscita, dove spicca l’originalità della storia (tratta da una storia vera) e la bravura di Luca Argentero, un attore in costante crescita.

La prima stagione, quindi, è stata archiviata con un notevole successo, e i fan aspettavano – ovviamente – la notizia più attesa. Inutile dirlo, l’unico e solo desiderio è di vedere al più presto di nuovo le vicende di “Doc” e dei suoi colleghi. Si è parlato molto di una seconda stagione della fiction, ma mai nessuna conferma ufficiale è arrivata. Stavolta qualcosa si muove in modo assolutamente concreto: è finalmente giunta la certezza che la seconda edizione di “Doc” ci sarà eccome.

Doc – nelle tue mani: tutti pronti per la seconda stagione. Quando inizia

Le riprese, infatti, sono già iniziate. Ancora protagonisti, tra gli altri, Luca Argentero e Matilde Gioli. Ma le prime anticipazioni parlano di nuovi ingressi nel cast. La storia proseguirà dove si è conclusa la prima stagione, con Andrea Fanti che farà di tutto per tornare a essere di nuovo il primario del policlinico Ambrosiano. Certezza della prossima stagione, quindi, ma non su quando andrà in onda: per fortuna è arrivato un altro importante indizio. L’attrice che interpreta la dottoressa Giordano ha svelato che “Doc 2” uscirà a inizio 2022. Questo significa che non manca molto e i lavori procedono spediti.

Una grande novità della prossima edizione è che sarà attualizzata: quindi nella serie irromperà l’emergenza Covid. Si tratta di una notizia importante, perché fino ad ora la pandemia che affligge la vita di tutti noi non si è vista quasi per niente nelle fiction. Invece, il tema delle prime puntate sarà proprio l’emergenza Covid, anche perché Milano – dove è ambientata la storia – è stata una delle città più colpite dalla prima ondata e un riferimento anche nella serie era più che doveroso.