Alessandro Marcucci, fidanzato Matilde Gioli: il segreto del loro amore

Matilde Gioli è indubbiamente una delle attrici più amate dell’attuale panorama televisivo italiano, protagonista di film e fiction di successo

Difficile restare indifferenti al particolare fascino di Matilde Gioli. Si tratta di un’attrice molto apprezzata, non solo per la sua bravura ma anche per una indubbia bellezza. Tratti delicati, labbra carnose e soprattutto due occhi enormi azzurro scuro che non possono lasciare indifferenti. Una bellissima ragazza, che abbiamo notato ed apprezzato in “Doc – Nelle tue mani”, la famosissima serie tv con Luca Argentero, pronta ad arrivare con una seconda stagione.

Ovviamente Matilde sarà protagonista anche nelle prossime puntate: il suo personaggio è molto importante, in quanto interpreta la donna con cui il “doc”, Luca Argentero, si lega dopo essersi separato con la moglie. Questo prima che il protagonista perdesse la memoria. Dopo il risveglio dal coma e l’amnesia, Doc ha dimenticato la donna e la considera semplicemente una collega.

Matilde Gioli e la sua speciale storia d’amore nata per caso

Inutile dire che lei farà di tutto per riconquistarlo e fargli risvegliare l’amore che provava per lei. Per quanto riguarda la vita privata di Matilde Gioli, molti dettagli sono emersi nell’intervista a Grazia che l’attrice ha concesso. Ha parlato della sua storia d’amore con Alessandro Marcucci, un insegnante di equitazione. Si tratta di una coppia che preferisce viversi la propria storia d’amore nel segno della riservatezza, senza pubblicizzarla troppo.

In particolare, i due stanno insieme soltanto da qualche mese, eppure l’attrice non ha lesinato nel raccontare di loro come se fossero una coppia già consolidata da tempo. Il loro incontro è stato casuale, ma ne è nata una storia che sembra importante. Lei voleva fare una passeggiata a cavallo a Roma e lo ha conosciuto: da lì è nata una passione travolgente, ma anche una storia che sembra essere già consolidata.