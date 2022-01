Leo Gassmann, il messaggio e la foto che fanno impazzire i fan

By

Il messaggio e la foto di Leo Gassmann che fanno impazzire il web

Leo Gassmann è un cantautore nato a Roma di 23 anni, nonché figlio dell’attore Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz.

Nonostante la carriera dei genitori, Leo decide di non inseguire il sogno di entrare nel mondo del cinema, ma piuttosto si impegna nel diventare un musicista studiando prima musica classica al conservatorio per poi iniziare a dedicarsi al canto.

Il ragazzo si presenta nel 2018 alla dodicesima edizione di X Factor e arriva alla semifinale riuscendo a presentare il suo inedito Piume e conquistando il quinto posto.

Dopo due anni, supera le selezioni per partecipare al Festival di Sanremo 2020 nella categoria Nuove Proposte e si porta a casa la medaglia d’oro con il brano Vai bene così.

Da quel momento, il ventitreenne è mancato per un po’ nella musica italiana facendo uscire un solo singolo nel 2021 intitolato Down.

Ma ecco che Leo pubblica suo profilo Instagram una foto e un messaggio che hanno fatto impazzire il web.

Scopriamo cosa è successo

Leo Gassmann e il messaggio che ha fatto impazzire il web

Leo Gassmann tiene molto ai suoi followers e ama condividere con loro le gioie e dolori della sua vita.

Pubblica scatti della sua quotidianità, la cameretta, selfie divertenti e tanto altro.

Durante l’ultima settimana, il cantautore ci tiene a mandare un messaggio positivo per l’arrivo del 2022. Una dedica toccante che ha fatto riflettere il mondo del web.

Leggi anche –> Sanremo 2022, Festival a rischio per il big più atteso: Amadeus trema

Leo pubblica un suo scatto in bianco e nero: capello riccio e arruffato, neo sul labbro e torso nudo; un vero bad boy. Ma è la didascalia la parte più emozionante: un messaggio di auspicio per il nuovo anno e la grande sorpresa.

“Che il 2022 possa essere per ognuno di voi un viaggio unico e indimenticabile. Vi auguro di trovare il coraggio per sconfiggere le vostre paure e di mettervi a nudo mostrando al mondo ciò che siete veramente. Nulla è impossibile, io credo in ognuno di voi” scrive Leo motivando i suoi follower a inseguire i propri sogni.

Leggi anche –> “Mi arrampico ogni giorno sugli alberi”: la confessione della star di X Factor

Ecco che il ragazzo svela la grande notizia: “Per me sono stati due anni molto intensi e sono felice di comunicarvi che tra non molto, finalmente, tornerò a esprimere me stesso con nuova musica“.

“Ho deciso di prendermi del tempo prima di far uscire nuovi brani perché sono dell’idea che la musica vada trattata dolcemente, accudita, nutrita e protetta” aggiunge Leo e conclude: “Ringrazio tutti coloro che mi sostengono, e che si emozionano ascoltando i miei brani. Siete una grande famiglia. A presto, il vostro Leo“.

Leggi anche –> Leo Gassmann, figlio Alessandro Gassmann: il segreto della loro unione

I fan sono impazziti e sono in migliaia a commentare il post: c’è chi gli augura buon anno, chi lo trova bellissimo e chi ovviamente non vede l’ora che escano le sue nuove canzoni.

Leo Gassmann è un ragazzo giovane che avrebbe avuto tanta facilità nell’entrare nel mondo del cinema grazie alla carriera dei suoi genitori, ma questo non era il suo sogno.

Il ventitreenne vuole fare musica ed è motivato nel portare a casa tanti successi, ma senza fretta. Vuole fare le cose con calma in modo tale da farle bene e vuole che anche i suoi follower abbiano lo stesso stimolo