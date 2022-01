Il crollo di Lulù Selassiè: le lacrime con Manuel Bortuzzo

By

Lulù Selassiè è crollata al Grande Fratello vip 2021: dopo gli ultimi giorni difficili, ha pianto consolata dal fidanzato Manuel Bortuzzo.

Lulù Selassiè crolla al Grande Fratello Vip 2021. La 23enne, dopo le tensioni degli ultimi giorni dovuti alla forte lite con Katia Ricciarelli, si è lasciata andare ad un pianto liberatorio mentre si trovava nella camera da letto con Manuel Bortuzzo con cui sta vivendo una splendida storia d’amore.

La regia del Grande Fratello vip 2021, per pochi minuti, ha inquadrato la stanza arancione in cui, in quel momento, si trovavano Manuel e Lulù. La regia ha così immortalato Lulù mentre si asciugava le lacrime con Manuel pronto a consolarla.

Lulù Selassiè piange al Grande Fratello Vip dopo gli attacchi di Katia Ricciarelli: Manuel Bortuzzo la consola

Sono ore difficili per Lulù Selassiè in seguito al forte litigio avuto con Katia Ricciarelli. Dopo aver cenato, di fronte al nuovo gesto contro di lei e Manuel Bortuzzo della cantante, Lulù è crollata. Tutti i concorrenti hanno deciso di cenare insieme, ma quando Lulù è arrivata al tavolo ha trovato il suo posto e quello di Manuel che erano accanto alla Ricciarelli occupati.

Quest’ultima, parlando con Soleil Sorge, ha prima fatto il gesto dell’ombrello e poi ha aggiunto: “Però abbiamo la soddisfazione di averli lontani… io non le do più il posto qui neanche se crepa, mandata via proprio”.

Katia ormai ci tiene a spararne una al minuto, lasciamola fare#gfvip #fuorikatia https://t.co/libq4oDupN — BL (@rainbow20202020) January 5, 2022

Guardate cosa fa Katia col braccio #GFVIP E DICE INTANTO ME LI SONO TOLTE DA QUA pic.twitter.com/0505TVWZYn — ❤️ (@doublenationale) January 5, 2022

Dopo la cena, Lulù è tornata in camera con Manuel dopo si è lasciata andare alle lacrime. Prima che la regia staccasse, Manuel ha provato a consolare Lulù. “Cosa c’è amore?”, le ha chiesto il nuotatore mentre la accarezzava. La regia ha poi staccato, ma a confermare il crollo di Lulù è stata la sorella Clarissa durante una diretta Instagram.

Come la guarda Manuel Manuel : cosa c’è amore? (La regia stacca) Non capisco cosa ha Lulù ❤️ Forza piccola #gfvip #LuluSelassie #luluemanuel pic.twitter.com/mcU2tMUo24 — ( IO ᔕTO ᑕOᑎ ᒪᑌᒪù) (@frances06455734) January 5, 2022

Clarissa, in diretta Instagram, ha detto: “Lulù ha avuto un crollo. E’ normale anche perchè Manuel le ha detto che andrà via”.