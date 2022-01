Guerra al Grande Fratello Vip: “Tre mesi di limoni e paparazzate artistiche“

Questa edizione del Grande Fratello Vip è veramente ricca di antipatie e scontri. Solo nell’ultima puntata del reality show di lunedì 3 gennaio, sono entrati ben tre ex gieffini per affrontare alcuni concorrenti.

Proprio il protagonista di uno di questi faccia a faccia, ha colpito una gieffina che non sta di certo ferma a guardare e commenta: “Tre mesi di limoni e paparazzate artistiche“.

La Casa trema ed è guerra al Grande Fratello Vip.

Scopriamo cosa sta succedendo

Sophie Codeoni e la guerra al Grande Fratello Vip: “Tre mesi di limoni e paparazzate artistiche”

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, è rientrato Alex Belli nella Casa per avere un faccia a faccia con Alessandro Basciano.

I due uomini, dopo varie offese e una discussione poco chiara, hanno concluso l’incontro finendo per metterci una pietra sopra e smettere di nominarsi a vicenda davanti alle telecamere.

Il loro incontro ha scosso una gieffina, Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne e neofidanzata del bel Basciano.

Subito dopo la diretta, la ragazza è esplosa e la guerra è iniziata. Sophie, già innervosita da inizio puntata per lo scontro avvenuto tra la sua amica Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli e sentendo i discorsi di Alex Belli al suo fidanzato, commenta il comportamento di Soleil Sorge.

“Lei quando si parla di me non è mai obbiettiva quindi… sti c***i!“: dice Sophie a Jessica Selassié e Alessandro.

“Parliamo di serietà? Stiamo parlando di una ragazza che fuori è fidanzata” ricorda la gieffina e aggiunge: “Secondo me si è dimenticata qualcosa… Lei è fidanzata da questa estate, è entrato lui ed ha finto di dormire per avvinghiarsi addosso. Si è limonata Alex Belli per tre mesi e parli a me di facilità e incoerenza? Ma ti prego!“.

La Codegoni crede che Soleil sia incoerente e che non riesca mai a provare a comprendere quello che lei pensa e il suo parere.

Dopodiché, il mirino si sposta anche su Alex Belli che non ha parlato proprio bene della ragazza durante lo scontro con Basciano: “Alex che si permette di dire a me: ‘La carta più facile del mazzo’. Un po’ meno.”

“Ciccio, la cosa più facile che ho visto qui, sono le paparazzate artistiche ed i limoni. Parli tu?” controbatte Sophie e aggiunge infastidita: “Ho visto marito e moglie limonare con tutti tranne che loro due, ma di che parliamo? Quello che mi fa ridere è che lui parla di clip, noi per tre mesi abbiamo visto una moglie che si limonava altri e un marito che si limonava altre. Vi siete limonati mezza Milano e mezza Casa del Grande Fratello Vip in due mesi… ma fly down ciccio“.

Sophie Codegoni è molto innervosita: non ha più voglia di sentirsi definire in certi modi e vuota il sacco. Soleil Sorge e Alex Belli hanno avuto una storia, evitano di parlare chiaro e puntano il dito verso la gieffina non capendo che sono nella stessa situazione. Il Grande Fratello Vip continua e scopriremo come andrà a finire questa guerra