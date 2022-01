Oroscopo: come sarà il 2022 del Leone? Amore, soldi, lavoro

Come sarà il 2022 per le persone nate sotto il segno del Leone? Scopriamo insieme l’oroscopo del 2022: amore, soldi e lavoro

Il 2022 è appena iniziato e si spera che possa essere un anno diverso, soprattutto a causa della pandemia mondiale che ha costretto tutti a cambiare il proprio stile di vita negli ultimi due anni. Ma come sarà il prossimo anno per i vari segni zodiacali? Cosa prevede l’oroscopo per il 2022? Ci saranno segni più fortunati in amore, altri si realizzeranno dal punto di vista professionale e alcuni riceveranno dure delusioni d’amore.

Rispetto al 2021, sarà un anno diverso per quasi tutti i segni dello zodiaco. Nei prossimi giorni scopriremo cosa dovrà aspettarsi ogni segno dal prossimo anno. Sarà un anno positivo o negativo? Migliore o peggiore? Molte persone dicono di non credere nell’oroscopo, poi vengono sempre a dare uno sguardo per vedere cosa c’è di nuovo per il proprio segno, non si sa mai!

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece l’oroscopo del 2022 per le persone nate sotto il segno del Leone. Ecco tutti i dettagli: amore, salute e lavoro. Sarà un anno positivo per il Leone? Scopriamolo insieme!

Ti potrebbe interessare anche questo articolo – Test: scegli un fiocco di neve e scopri la tua vera personalità

Oroscopo 2022: Leone

Amore: le persone nate sotto il segno del Leone potranno dormire sonni tranquilli nel 2022, non ci saranno novità in amore. I rapporti stabili resteranno tali e potrebbero addirittura diventare più forti grazie ad alcuni episodi che potrebbero accadere nei primi mesi dell’anno. Ma attenzione a non essere troppo arroganti, in alcuni casi potrebbero arrivare brutti litigi con il proprio partner. Dovrà essere un 2022 più calmo per il Leone. Molta fortuna per i single, questo è l’anno buono per trovare l’anima gemella.

Salute: gli impegni di lavoro potrebbero spingere il Leone a trascurare il proprio stato di salute. Le persone nate sotto questo segno zodiacale dovranno essere brave a fermarsi quando sarà il momento giusto, per evitare problemi più gravi. Nel prossimo anno, chi è nato sotto il segno del Leone dovrà abbandonare il divano e dedicarsi ad un’attività sportiva. Palestra e piscina le più consigliate. Attenzione alla quantità del cibo che mangiate, meglio ridurre le porzioni quest’anno, specialmente in occasione di riunioni con amici e parenti.

Resta sempre aggiornato grazie all’oroscopo di Instanews – Royal Family: sapevi che Meghan Markle è anche un verbo?

Lavoro: quest’anno vedrà il Leone eccellere dal punto di vista professionale. Arriveranno promozioni per chi ha un lavoro dipendente e nuove opportunità per chi lavora in proprio. Previsti aumenti salariali ma bisogna fare molta attenzione a non sprecare soldi con spese inutili. Questo è l’anno giusto per spendere una parte dei guadagni per rinnovare il proprio guardaroba ed il proprio aspetto, un tocco nuovo permetterebbe al Leone di affrontare al meglio il 2022.