Carmen Russo senza scampo? Il web non perdona Enzo Paolo Turchi

Carmen Russo rischia l’eliminazione al Grande Fratello Vip? Le parole di Enzo Paolo Turchi poco prima della diretta con Alfonso Signorini su canale 5 non passano inosservate dagli attentissimi utenti del web.

Carmen Russo è tra i concorrenti a rischio questa settimana. In quanto è finita al televoto, insieme a Federica Calemme e Soleil Sorge, al GF Vip. In queste ore che mancano alla diretta con Alfonso Signorini su canale 5, infatti, il pubblico del piccolo schermo sta scegliendo chi salvare e chi eliminare dal programma e purtroppo sembrerebbe che le recenti dichiarazioni di Enzo Paolo Turchi a Casa Chi non abbiano aiutato il percorso di sua moglie all’interno della casa più spiata d’Italia. Il motivo?

Il ballerino si è esposto sulla lite che ha visto protagoniste, negli scorsi giorni, Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè, affermando che la cantante ha sì sbagliato i modi ma è pur sempre una persona adulta che bisogna comprendere. Le sue dichiarazioni non hanno fatto breccia nel cuore del web, in quanto sono ancora delusi e amareggiati che l’ex moglie di Pippo Baudo non abbia ancora subito alcuna penalizzazione per quanto accaduto al GF Vip.

Enzo Paolo Turchi ha “condannato” Carmen Russo al GF Vip? Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato di preciso nelle scorse ore.

Enzo Paolo Turchi “condanna” Carmen Russo? Le parole su Katia Ricciarelli

Enzo Paolo Turchi, durante il corso del suo collegamento a Casa Chi poco prima della diretta del Grande Fratello Vip di questa sera, si è sbilanciato in merito alla vicenda che ha nettamente diviso gli utenti della rete in merito alla lite che ha visto protagoniste Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè.

“E’ difficile prendere posizione in questo caso. Lì hanno torto tutti e due secondo me“ ha subito precisato come riporta blogitivvu. “Katia ha un carattere un po’ particolare. E’ una professionista e non sopporta dei personaggi che non hanno peso artistico ma ha dei modi che non sono molto gradevoli perché va oltre. Dall’altra parte la stuzzicano sapendo che lei è una così. Tra le due cose, un’artista di 76 anni se sbaglia si passa sopra ma non si dicono quelle parolacce, un minimo di rispetto” ha poi proseguito.

“Sicuramente sto più dalla parte di Katia perché è più grande e va un po’ capita, ecco. Lei ha litigato pure con Carmen. Katia non ha bisogno di essere difesa da me ma un minimo di rispetto per l’età, non ti attaccare perché ad una persona di 76 anni certe cose non si dicono, ecco” ha poi concluso.