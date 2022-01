By

L’imprevedibile sta diventando un habitué al Grande Fratello Vip, le novità arrivano in maniera del tutto inaspettata. Specialmente per alcuni gieffini, è il caso di Barù che sta diventando uno dei protagonisti assoluti. Chi l’avrebbe mai detto che si sarebbe esposto così tanto? Ecco quanto accaduto all’interno della casa più chiacchierata e spiata d’ Italia.

Non ci sono freni, ma le regole sì, e vanno rispettate! Barù è uno degli ultimi ingressi della casa del Grande Fratello Vip, ma già sta rivoluzionando tutto. Con sé ha portato il vento del cambiamento, anche perché nessuno si sarebbe mai aspettato un comportamento del genere da parte sua. Che sia un personaggio unico è indiscutibile. Infatti, la sua verve cinica e comica al tempo stesso, favorisce l’atteggiamento tipico di chi non ha paura di dire la sua, specialmente se ciò potrebbe far cadere le maschere e le ipocrisie che animano l’edizione di quest’anno con la nomea della più polemica.

E’ così trasparente in quello che dice da risultare cristallino! Il food blogger più seguito di Instagram sta facendo il botto al Grande Fratello Vip. Onesto, diretto e irriverente, sono queste le caratteristiche più possono rappresentarlo. Infatti, non mancano litigi e polemiche, ma con la differenza che con il suo modo di fare non offende nessuno, ma è unico e inimitabile.

Se con lui si parla di simpatia di altri non si può dire lo stesso, o meglio gli eventi di cui sono stati protagonisti non lo sono. Salta fuori il duro colpo per Gianmaria Antinolfi dopo il bacio con Federica Calemme, incredibile news.

Tra tutte però, quella che più sta destabilizzando gli stessi produttori, c’è la notizia sul gesto di Barù: è inarrestabile! Parla come un fiume in piena senza pensare alle conseguenze, ci voleva un personaggio alternativo fino all’osso? Ecco quanto detto.

Barù manda il GF alla deriva: le dichiarazioni shock!

Nonostante l’ilarità suscitata dai modi di fare un po’ particolari di Barù, nella casa del Grande Fratello Vip non si riesce proprio a mantenere la calma. Scoppia una bufera tra le concorrenti, ed ecco che arriva l’ennesimo scontro. Alfonso Signorini le sta provando tutte, ma cosa può fare ancora se gli stessi concorrenti sembrano prendersi gioco di lui? Finché è un gioco simpatico le cose vanno bene, ma le ultime dichiarazioni sono proprio inaspettate e inedite.

Dalla clip del video si possono vedere le due new entry insieme, si tratta di Alessandro Basciano, e il tanto chiacchierato Barù. Cosa ci fanno riuniti questi concorrenti così controversi e che hanno così poco in comune?

Modello ed ex tentatore di Temptation il primo, mentre l’irriverente food blogger già lo abbiamo pienamente presentato, e qui la sua faccia dice tutto. Le affermazioni fatte hanno letteralmente destabilizzato il pubblico e i produttori, perché sono state dichiarate di sua spontanea volontà.

Si gira e guarda dritto verso l’obiettivo della telecamera del Grande Fratello Vip per dire qualcosa di negativo su un prodotto da lui provato:

“Più corposo ma non ci siamo. Allora, il nostro responso di questo cappuccino istantaneo è che è una schifezza e non lo berremo mai più!”

Sta pubblicizzando negativamente un prodotto offerto dalla produzione! Infatti, non è tanto piaciuta questa affermazione, proprio per questo non è passata inosservata al pubblico a casa, il quale non ha esitato a condividere meme e video divertenti.

Insomma, con Barù ne vedremo ancora, anche perché il bello deve ancora venire!