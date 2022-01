Duro colpo per Gianmaria Antinolfi al GF Vip dopo bacio con Federica

Duro colpo al Grande Fratello Vip 2021 per Gianmaria Antinolfi dopo il bacio con Federia Calemme: la scelta di lei.

Gianmaria Antinolfi non trova pace con le donne del Grande Fratello Vip 2021. Quando è entrato nella casa era fidanzato con Greta a cui ha poi detto addio per vivere il rapporto con Sophie Codegoni. Con l’ex tronista di Uomini e Donne ci ha provato per diverso tempo fino a quando non hanno deciso entrambi di restare amici. L’ingresso di Alessandro Basciano e Federica Calemme, infatti, hanno spinto entrambi verso i nuovi concorrenti. Mentre Sophie ha intrapreso un rapporto con Alessandro, oggi in crisi, Gianmaria ha provato a conquistare Federica.

Gianmaria, dopo averla corteggiata, è riuscito a strapparle un bacio. Tra i due sembrava essere nato un bel feeling, ma dopo la scorsa puntata del Grande Fratello Vip durante la quale Alfonso Signorini ha svelato la presenza di una persona che starebbe aspettando Federica fuori dalla casa, quest’ultima pare aver fatto un passo indietro.

Federica Calemme frena con Gianmaria Antinolfi: tutto finito al Grande Fratello Vip?

“Con Gianmaria non sono presissima che dici wow, ma c’è fra noi una forte empatia, è una persona con cui sto bene, abbiamo molte cose in comune, è molto dolce e sensibile, è proprio un signore: ha molte attenzioni per me, e il bicchiere e la tazza e l’acqua.. E quindi mi sono un po’ più lasciata andare”, ha raccontato Federica a Giacomo Urtis.

Sul ragazzo che la starebbe aspettando fuori, Federica ha detto: “Ci conosciamo da poco, sono entrata da single anche se fuori con lui c’è stata molta passione e sentimento, ma ci siamo detti: vedremo una volta finito il Grande Fratello. Io promesse fuori non ne ho fatte, però a lui ci penso. Se lui (il ragazzo fuori) dovesse dare un segnale o venire qua a dirmi qualcosa ci penserei. Mi sono lasciata un po’ andare perché Giammy fa un po’ di pressing ma è un 50 e 50 perché si fanno in due le cose. Io mi prendo le mie responsabilità perché l’ho baciato”, ha aggiunto.

Sentire da Alfonso Signorini che questo ragazzo non avrebbe preso benissimo il bacio avrebbe fatto fare un passo indietro alla Calemme. Gianmaria, ad Alessandro Basciano e Barù ha confidato: “Ha scelto lui”. Poco prima, il manager napoletano si era confidato con Manuel Bortuzzo ma le telecamere non hanno mostrato nulla.