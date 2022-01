Soleil Sorge crolla: la reazione nella Casa del Grande Fratello Vip

La reazione nella Casa del Grande Fratello Vip: Soleil Sorge crolla

La puntata del Grande Fratello Vip di ieri 10 gennaio ha segnato una svolta nel programma. Dopo quattro mesi, per la prima volta Soleil Sorge non è stata la preferita la pubblico.

A prendere il suo posto è la neo arrivata e attrice Nathaly Caldonazzo che da subito ha sempre parlato chiaro e ha difeso alcuni comportamenti a suo parere scorretti che sono avvenuti nella Casa.

Soleil Sorge crolla, mentre alcuni concorrenti se la ridono e godono di questa vittoria. Ma scopriamo insieme di chi si tratta e cosa pensano di quanto accaduto

Miriana, Gianmaria e Jessica esultano al Grande Fratello Vip, mentre Soleil Sorge crolla

Nathaly Caldonazzo è la nuova preferita dai telespettatori, mentre Soleil Sorge per la prima volta crolla al televoto. Altro che un milione di followers…

La influencer ha guadagnato delle antipatie nella Casa e i suoi “nemici” godono insieme a Nathaly: è caduta la leader. Cambia tutto al Grande Fratello Vip e il segnale è chiaro.

Miriana Trevisan, Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni, Lulù e Jessica Selassiè portano a casa una vittoria. Sono certe che il pubblico abbia votato la Caldonazzo anche perché Soleil ha difeso Katia Ricciarelli dopo le sue cadute di stile di qualche settimana fa.

Il gruppo si riunisce post puntata e commenta l’accaduto. La prima a parlare è Miriana: “Quello che è successo è un segnale pazzesco. Lei (Nathaly, ndr) poi mi ha difeso contro Katia sul discorso della madre“.

“Le cose stanno cambiando, guarda come il loro atteggiamento è diverso. Hanno perso il potere che avevano. Anche il fotomontaggio che hanno fatto vedere a inizio puntata dice tanto. Io ero scioccata quando ho visto quella foto di loro tre” commenta la showgirl. Durante la puntata è stata mostrata una foto che ritraeva i volti di Katia, Manila e Soleil sui corpi delle gemelline di Shining.

“La gente avrà capito quello che mi hanno fatto Sole e Katia. Anche se Katia in qualche modo è cambiata in questi giorni. Mi si avvicina e mi parla. Sembra come se mi voglia chiedere perdono a modo suo e questo lo apprezzo. L’altra invece no, zero, la mattina nemmeno mi saluta. Katia con me ha cercato di difenderla e mi ha detto ‘Visto Soleil oggi ha lavato tutta casa’. E te credo, è la prima volta che pulisce in 5 mesi!“ conclude soddisfatta la gieffina.

Jessica crede che la vittoria al televoto di Nathaly sia da attribuire all’unione dei fan del gruppetto contro Soleil.

“Quello che è successo è per il nostro gruppo. Guarda che è una cosa forte. Il pubblico ha parlato in qualche modo” dice contenta la maggiore delle Selassiè e aggiunge: “ Anche Clarissa ha esultato quando hanno detto Nathaly hai visto? Se l’ha fatto significa che erano uniti tutti i nostri fan nel votare lei. Questa è la prima volta che Sole non è la preferita!”.

Ma il commento più gioioso arriva da Gianmaria. Il gieffino era tornato amico con Soleil qualche settimana prima, ma lei, per la quindicesima volta, una mattina si sveglia e non trova più il gieffino simpatico.

Antinolfi ha infatti goduto al momento della notizia in puntata: “Ci siamo guardati io e te, Sophie, e ci siamo detti che ci sarebbe stata una sorpresa. Quando ho sentito il nome ‘Nathaly, sei la preferita dei telespettatori’ ho proprio goduto. Ho proprio urlato ‘Como godo, godo tantissimo, quanto godo’. Ed è vero, sono felice che non è più lei la preferita“.

Soleil Sorge è crollata e sicuramente, anche se non lo ha manifestato, è molto scossa. Al momento dell’elezione di Nathaly, l’influencer applaude, mentre Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli rimangono totalmente scioccate.

A mio parere, questo è un grande cambiamento, ma sicuramente Soleil che è molto furba cercherà di avvicinarsi sia alla Caldonazzo che al suo gruppetto