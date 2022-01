GF Vip daytime del 11/1/22, i nodi vengono al pettine: la verità è sola una

Al GF Vip tutti i nodi sono venuti al pettine. La verità è soltanto una ed durante la diretta è venuta finalmente a galla.

Il GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiano dopo la diretta di ieri sera con Alfonso Signorini, che è stata ricca di colpi di scena. Il daytime di oggi è pronto ad andare nel dettaglio di quello che abbiamo avuto modo di poter vedere nelle scorse ore, mostrando retroscena che forse sono passati leggermente inosservati o che non hanno trovato il giusto spazio in diretta.

Tant’è che si parte subito con la delusione di Soleil Sorge che credeva di aver trovato un amico in Manuel Bortuzzo, invece i due si sono allontanati sempre di più e lei è convinta che la causa di ciò sia la fidanzata di lui, Lulù, ma durante il corso della diretta di ieri lei ha ribadito di non aver mai chiesto a Menul di prendere le distanze da lei. Tant’è che lo stesso concetto è stato ribadito anche lui, affermando che anche se fosse stato single avrebbe agito nello stesso modo perché intollerante alle falsità.

Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo: il faccia a faccia al GF Vip

Impossibile non parlare dello scontro avvenuto tra Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo. Quest’ultima infatti ha raccontato di essere stata invitata al suo matrimonio con Enzo Paolo Turchi proprio da lui e lui l’avrebbe anche chiamata prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.

La ballerina però non crede alle sue parole e ieri sera c’è un stato confronto con il diretto interessato che ha provato a fare chiarezza, che ha ammesso sì di averla invitata alle nozze ma indirettamente da un’altra persona che si occupava del tutto anche per le nozze erano collegate ad un evento tv. Per quanto riguarda la telefonata prima del reality show, era uno scambio di messaggi vocali e non una telefonata.

Anche Sophie ed Alessandro hanno avuto un blocco a loro dedicato, in quanto lei ci è rimasta male che lui abbia scelto di salvare Gianmaria e non lei, ma non solo. C’è anche la presenza di Jessica Selassiè forse un po’ troppo invadente, in quanto non ha mai nascosto l’interesse che prova nei confronti dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne, anche se ieri ha ammesso che non accetterebbe mai la sua corte.

Si conclude con la sorpresa ricevuta da Giucas Casella che ha avuto modo di poter incontrare la sua Valeria, l’amore della sua vita. Il loro incontro ha emozionato e divertito il pubblico del piccolo schermo.