Uomini e Donne puntata 11/1/22, il gesto di Maria cambia tutto: Roberta in difficoltà

A Uomini e Donne è arrivato il momento della scelta di Roberta Giusti ma il gesto di Maria De Filippi cambia ogni cosa.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani e come promesso da Maria De Filippi durante lo scorso appuntamento, oggi va in onda la scelta di Roberta Giusti.

La padrona di casa, comprendendo lo stato d’animo della tronista, la fa iniziare subito. In modo tale da limitare l’ansia del momento che sta vivendo perché il corteggiatore prescelto potrebbe sempre rifiutarsi di iniziare una relazione al di fuori del programma insieme a lei.

Roberta entra in studio più elegante che mai e Maria De Filippi mostra i momenti più belli del percorso. Iniziando con quelli che la vedono al fianco di Samuele, che entra in studio confidando alla conduttrice di essere contento perché così saprà se inizierà la sua storia d’amore o meno ma anche dispiaciuto perché si era affezionato a tutto il cast del programma. Dopo di lui è il turno di Luca.

Anche per lui vengono mostrati i momenti migliori del suo percorso ed è pronto a raggiungere il centro dello studio.

Roberta Giusti sceglie Samuele a Uomini e Donne ma arriva il colpo di scena

Samuele e Luca si salutano in segno di rispetto a Maria ricorda al pubblico in studio che i due hanno trascorso insieme molto tempo con la tronista prima della scelta e mostra che cos’è successo poco prima di questo attesissimo momento. Si parte con Samuele che fa conoscere alla tronista sua madre. Un momento molto emozionante che commuove il corteggiatore, mostrando ancora una volta un lato diverso della sua personalità. Un lato più sensibile e vulnerabile.

Luca ha scelto di fare un’uscita differente rispetto a quella del suo collega, portando Roberta Giusti nei luoghi della sua infanzia, facendole conoscere parte del suo passato e del suo vissuto. Il muretto con cui era solito incontrarsi con i suoi amici. Nelle seconde uscite, Samuele adotta uno stile più romantico ed anche Luca, facendogli conoscere anche lui sua madre.

I due lasciano lo studio perchè la tronista li chiamerà singolarmente per comunicare la sua scelta. Tutti sono convinti che Roberta sceglierà Luca, ma lei va contro concorrente in quanto la sua scelta è Samuele!

Luca si commuove nel sapere che non è la sua scelta, ma non serba alcun rancore in quanto la ringrazia per il percorso insieme in quanto è riuscito a scoprire lati di sé che non credeva esistessero. Lui lascia lo studio e Maria gli da un biglietto, chiedendogli di leggerlo una volta fuori dallo studio.