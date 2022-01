Uomini e Donne puntata 10/1/22, cavaliere con le spalle al muro: Maria non perdona

A Uomini e Donne Maria De Filippi ha messo con le spalle al muro il cavaliere del trono over: lui è con le spalle al muro.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani con il primo appuntamento di quest’anno e preparatevi perché si inizia con il botto. In quanto al centro dello studio ci sono Leonardo e Stefano i due corteggiatori di Gemma Galgani.

Leonardo aveva quasi dato un ultimatum alla dama, facendo intendere, durante lo scorso appuntamento, che se lei avesse accettato la corte del suo rivale lui non le avrebbe dato l’esclusiva e probabilmente avrebbe troncato il tutto. In studio oggi lui afferma anche non ha mai detto una cosa del genere, ma che le suggeriva di non uscire con lui perché non credeva fosse il suo tipo. In studio però entra Gemma piuttosto agitata.

Il motivo? Al di fuori del programma ha avuto modo di poter sentire una signora che le ha raccontato tutta la verità sul cavaliere e, piccolo spoiler, lui non sarebbe mai stato interessato a lei ma avrebbe accettato di corteggiarla soltanto per far parte del Trono Over di Uomini e Donne.

Maria De Filippi spiazza Leonardo a Uomini e Donne

Gemma Galgani rivela che questa signora gli ha raccontato cose che il pubblico del piccolo schermo non può conoscere, in quanto non sono ancora andate in onda. Inoltre Leonardo le avrebbe raccontato che eviterebbe il bacio in quanto “schifato” da lei e dalla sua pelle non proprio liscia a causa dei segni del tempo.

Il cavaliere le avrebbe raccontato che il programma sarebbe tutto finto e che lui corteggerebbe la dama soltanto per far parte del parterre del Trono Over, ma non solo. Le telefonate di lei combacerebbero con gli orari da quelle ricevute dalla dama e lui avrebbe raccontato ad entrambe la stessa cosa.

Lui replica affermando che è una signora che ha conosciuto sui social e che gli avrebbe chiesto dei soldi e per questo motivo lui l’avrebbe bloccata e lei sarebbe in cerca di vendetta. In studio tutti sembrano credere alla versione dalla dama e nessuno alle parole di Leonardo, che invece dichiara di essere una vittima in tutta questa storia.

Gianni e Tina lo attaccano, accusandolo di aver sempre finto. Leonardo si difende affermando che lui non sa fingere e qui interviene Maria De Filippi. La conduttrice, tagliante più che mai, gli risponde che si è visto che lui non sa recitare in quanto era palese che non avesse alcun interesse nei confronti della Galgani e non solo. Maria ammette che lui sarebbe entrato a far parte del parterre anche se non avesse chiesto di Gemma e durante i casting, visto che lui ha telefonato per lei, glielo hanno precisato ma lui ha sempre riferito di provare una forte attrazione per lei. Attrazione che ora nega di provare nei suoi confronti.