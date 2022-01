Ex Uomini e Donne insieme, ma non è come sembra

By

Tra i due ex di Uomini e Donne è nato un rapporto davvero speciale, ma attenzione perché le cose non sono come sembrano.

Uomini e Donne durante il corso di questi anni ha permesso a numerosi personaggi di poter trovare l’amore della vita ed una volta conclusa la loro esperienza hanno subito convolato a nozze, diventando quasi il simbolo della trasmissione in quanto non fanno altro che dimostrare che all’interno degli studi Elios di Roma è possibile trovare l’altra metà della mela.

A volte però succede qualcosa di diverso e no, non ci riferiamo a tutte quelle che coppie che si sfasciano poco dopo la scelta, ma ai numerosi rapporti di amicizia che si vengono a creare negli studi Elios di Roma. Basti pensare che durante l’ultima stagione del Trono Classico sono diventate ottime amiche Roberta Giusti e Andrea Nicole, mentre per quanto riguarda i protagonisti dell’Over ci sono senza dubbio Marcello Messina e Isabella Ricci.

Proprio loro due si sono visiti di recente al di fuori del programma e lui ha deciso di rompere il silenzio sui social, facendole una dedica del tutto inaspettata.

Marcello Messina e Isabella Ricci dopo Uomini e Donne: i due avvistati insieme

Marcello Messina ha pubblicato uno scatto che lo ritrae in compagnia di una delle più amate di Uomini e Donne, Isabella Ricci, che di recente ha abbandonato il programma perché ha trovato l’amore al fianco di Fabio ed i due giorno dopo giorno stanno proseguendo la loro relazione.

Marcello e Isabella, però, nel parterre del programma di Maria De Filippi, hanno creato una bellissima amicizia. Amicizia che prosegue anche al di fuori del programma, dimostrando il profondo legame di affetto che li ha uniti visto che insieme si sono trovati ad affrontare le medesime problematiche all’interno del contesto del Trono Over.

“È stato bello rivedersi” ha esordito l’ex cavaliere sul suo profilo Instagram. “Ogni volta mi lasci qualcosa in più“ ha poi aggiunto, facendo riferimento alla profondità di animo che alberga nella dama, che ha colpito subito il pubblico del piccolo schermo per la sua classe ed elegante. Tant’è che da molti è stata considerata la nemesi di Gemma Galgani proprio per esserne il suo opposto nei modi di fare, più pacata e razionale.

“Sei una piacevole conferma. Tutta la felicità di questo mondo amica mia” ha poi concluso, augurandole tutto il meglio che la vita possa darle.

Marcello e Isabella dopo Uomini e Donne si godono la loro bellissima amicizia.