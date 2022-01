Dopo Matrimonio a prima vista e il divorzio, la sua vita cambia

È stato uno dei protagonisti indiscussi di Matrimonio a prima vista Italia, È entrato a far parte del programma nella quinta stagione

Al pubblico di Matrimonio a prima Vista piace sapere che percorso hanno intrapreso gli ex partecipanti e cosa fanno oggi. La curiosità vale sia per le coppie che hanno deciso di rimanere insieme, sia per quelle che decidono di separarsi. Anzi, in questo caso la curiosità è ancora maggiore. Soprattutto per capire cosa hanno fatto dopo il programma e soprattutto se hanno poi trovato un nuovo amore.

E uno dei protagonisti che ha lasciato maggiormente il segno è Roberto Orlandini, che ha partecipato a Matrimonio a prima vista nella quinta edizione del programma. Ha sposato senza conoscerla Daniela Benvenuto: una coppia, almeno all’apparenza, ben assortita, soprattutto grazie all’indubbio fascino della ragazza.

Matrimonio a prima vista, il misterioso destino dell’amato ex concorrente

Tuttavia, come spesso accade le cose non sono andate bene: i due hanno deciso di divorziare (ricordiamo che il matrimonio è legalmente riconosciuto) e tre anni dopo i fans del programma si chiedono che fine ha fatto Roberto. Su di lui non ci sono informazioni certe, ma a quanto pare avrebbe fatto un investimento sbagliato e ha dovuto rimettersi in riga dal punto di vista economico lavorando come operaio.

Precisiamo che queste informazioni arrivano da portali web e vanno prese con beneficio di inventario. E dal punto di vista sentimentale? Il pubblico ricorda la simpatia di Roberto e la sua spontaneità. Spesso pubblica delle foto su Instagram: appare sereno, ma non ci sono tracce di un’altra donna e a quanto pare sembra essere single.