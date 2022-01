Andrea Nicole rompe il silenzio: cos’è successo davvero durante la scelta a Uomini e Donne

Andrea Nicole dopo la bufera che l’ha travolta ha scelto di rompere il silenzio in merito alla scelta fatta a Uomini e Donne.

Andrea Nicole è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse dell’ultima stagione del Trono Classico di Uomini e Donne. Andrea è passata alla storia del dating show di canale 5 per essere la prima tronista transessuale ed il suo percorso ha incantato migliaia di telespettatori. Purtroppo però la sua scelta non è andata come sperato.

La bella tronista ha visto di nascosto Ciprian e i due hanno trascorso la notte insieme comunicando il tutto alla redazione il giorno seguente, creando un’accesa discussione con gli opinionisti Gianni e Tina. Da quel momento ora è passato un po’ di tempo e lei, tra le pagine di Nuovo Tv, ha scelto di raccontare la sua versione della storia in merito a quanto accaduto negli studi Elios di Roma a Uomini e Donne.

Uomini e Donne: Andrea Nicole rivela tutta la verità sulla scelta al Trono Classico

Andrea Nicole, durante il corso dell’intervista, ha ammesso che se potesse tornare indietro rifarebbe le cose in maniera diversa, migliore, rivelando però che dopo aver ricevuto un simile gesto d’amore da parte di quello che ora il suo fidanzato non si può continuare a ragionare con la testa ma lì entra in scena il cuore che prende il sopravvento.

Nonostante ciò, rivela l’ex tronista, è consapevole che tutti si aspettavano un finale diverso per quello che era il suo percorso all’interno del Trono Classico di Uomini e Donne. Ecco le sue parole:

“Gianni e Tina? Ognuno è libero di pensare ciò che vuole, nel rispetto della persona che ha di fronte. Non so se ci sia un modo per fare loro cambiare idea” ha esordito, chiarendo per prima lo scontro che l’ha vista protagonista insieme ai due storici opinionisti del programma.

“Se mi sono pentita di quanto abbiamo fatto? Col senno di poi si rifarebbero un sacco di cose in modo diverso e talvolta anche migliore. La verità è che, nel momento in cui ricevi una dimostrazione d’amore così grande e così inattesa, lasci da parte tutto” ha spiegato. “Il cuore vince sulla ragione e non vedi altro che l’uomo che ami. So che Maria ci è rimasta male perché come tutti si aspettava un finale diverso. Anche dopo quello che è successo, nell’ultima puntata, lei mi ha comunque teso la mano“ ha poi concluso Andrea Nicole dopo Uomini e Donne.